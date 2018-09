Campaña: Mujica llamó a no caer en la ofensa gratuita

Anoche, en el teatro La Candela en Punta Carretas, el expresidente José Mujica no dijo que será candidato a las elecciones del 2019, pero quedó abierta esa posibilidad para sus seguidores en el Movimiento de Participación Popular. Para él, el tono de la campaña que se inicia no puede ser de "ofensa gratuita".

El ambiente electoral estaba en el aire. Los pedidos de selfies. La ovación con que se lo recibió y la atención que le prestaron a su discurso ministros, senadores y diputados, dejan la puerta abierta para una presentación electoral, que por ahora él insiste en negar. "Puedo servir para hacer pintadas. Soy hombre de partido, pero estoy un poquito gastado", acotó.

"He luchado y sigo luchando para encontrar una fórmula que permita juntar dos o tres espacios para llevar a un candidato independiente que nos pueda a servir a todos. Quisiera tener candidatos comunes, hasta ahora he hecho muchos esfuerzos y he recogido un espléndido fracaso", subrayó.

En el auditorio lo escucharon dos de los candidatos que él manejó públicamente como "independientes" dentro del Frente Amplio: los ministros Ernesto Murro (Trabajo) y Carolina Cosse (Industria), quienes se acercaron a saludarlo. Por ahora, el MPP sigue sin tener una posición oficial sobre el tema.

El acto de ayer fue una bienvenida a Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico caudillo del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, al Espacio 609. "Tengo que agradecer a Juan Raúl porque trae una historia de Wilsonismo. Los muertos ilustres no tienen divisa, son la divisa, no son capital de un Partido sino la expresión de la nación y del capital colectivo", señaló.

El expresidente dijo estar "acostumbrado" a que le abandonen dirigentes, pero aseguró que jamás dijo "ningún improperio" hacia aquellos que lo dejaron. "No tiene sentido eso en la política, la política significa puertas abiertas para ir y para venir (...) Yo cuando fui joven fui militante del Partido Nacional", recordó así sus orígenes antes de ingresar al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

Si bien el expresidente no oficializó su candidatura dio su parecer sobre el tono que debe tener la campaña. "Más allá de nuestras diferencias, hay derecho a tener las diferencias que se quieran, pero a no a hacer un tajo en la confianza del todo", indicó. "Las pasiones son inevitables, pero es evitable el odio miserable. En una campaña electoral caben todas las diferencias, pero no la ofensa gratuita, por fuertes que sean las razones no se justifica el camino del odio que es ciego y destruye", señaló.

Consultado sobre la gira que hará por todo el país, Mujica respondió: "Tengo un montón de amigos que hace tiempo que no los veo y quiero ir a comer un asado o unas tortas fritas". Entre sus amigos nombró a soldados con los "que en los tiempos bravos compartió una grappa".

En su discurso, el expresidente llamó a ser "cuidadosos y prudentes" a la hora de defender lo realizado por el Frente Amplio. En ese marco advirtió que "hay cambios que son dolorosos retrocesos", por lo que dijo "basta con mirar para el costado" para darse cuenta, en referencia a Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil.

No faltó en su discurso un tono más filosófico y su prédica contra el consumismo y las grandes cadenas empresariales. En ese marco se mostró partidario de revisar algunas exoneraciones tributarias que se otorgan a inversiones extranjeras. "Tenemos que cambiar la política de inversión extranjera directa. Hay inversión ineludiblemente necesaria cuando vienen a hacer cosas que no podemos porque no tenemos tecnología como nos pasó con la forestación (...) Pero no tenemos por qué abrirle la puerta a una transnacional que viene a competir con nuestros bolicheros", advirtió. "El mundo multiplica su riqueza, pero cada vez aumenta la distancia con la economía corporativa. Hay una disconformidad de la pequeña y mediana empresa y malestar en la clase media", señaló en un análisis sobre la realidad mundial.

"Tu lugar", se relanza el espacio 609 de Mujica "Hace más de 14 años, en febrero de 2004, llamamos a la construcción del Espacio 609, tu lugar", así inicia una carta del espacio político donde se expresa la intención de renovar el grupo político que lidera el expresidente José Mujica.



Ahora, la línea política que se impulsa es la de "renovar el pacto social y político con la gente, y reafirmar instrumentos que den cobijo a militantes que llegan desde sus tradiciones políticas y que les posibiliten mantener y reafirmar su identidad".



Mujica llamó a defender a la clase media de Uruguay y "multiplicar la capacidad de ahorro nacional". Así como "cuidar las empresas públicas", las cuales dijo "son el tesoro heredado de los bisabuelos". Por lo que se mostró partidario de aumentar la tasa de inversión para mantener el patrimonio estatal.

No al despilfarro.

"Si las grandes mayorías son las que eligen, tenemos que tener el cuidado de vivir como viven las inmensas mayorías", dijo ayer Mujica, quien se hizo famoso internacionalmente al ser presentado como "el presidente más pobre del mundo".

Mujica opinó que los dirigentes de su sector no deben vivir como "la minoría privilegiada". El comentario terminó con un fuerte aplauso de los militantes del MPP allí presentes. "No tengo derecho a despilfarrar cuando tengo al costado mío parte del pueblo que a gatas le da para comer", insistió.

Llamó a comprometerse y "poner la vida de uno al servicio de lo que se piensa" y distinguió la actitud que deben tener los dirigentes con la de los simples votantes, a los que dijo se los recibe en el MPP "con los brazos abiertos".

En el marco de sus reflexiones sobre la austeridad, Mujica encabezó una vez más una fuerte prédica contra el consumismo. "El calentamiento global es una amenaza para la civilización", señaló al cuestionar la cultura del "use y tire".