Campaña contra la LUC: recolectar 5.000 firmas al día para seguir en carrera

Por día son 5.000 las firmas que se buscan recolectar contra la ley de urgente consideración (LUC) para alcanzar la meta de presentar 250.000 a mediados de mes.

El ritmo de la campaña no es sostenido. En los primeros 45 días se juntaron 133.095 firmas y desde esta fecha hasta ahora se calcula que se consiguieron entre 70.000 y 100.000 más. El número no se sabe a ciencia cierta, ya que cada mesa departamental o sindicato envía diferentes cantidades y luego se deben ir autenticando.



Antes de Carnaval “se firmó mucho”, pero luego bajó, reconocieron a El País los organizadores de la campaña contra la principal ley del gobierno de Luis Lacalle Pou. La mira está puesta en los primeros días de julio, cuando se deben elevar a la Corte Electoral 750.000 firmas para convocar el referéndum contra la LUC.

José Nunes, integrante del comando político de la campaña contra la LUC por el Frente Amplio junto a Rafael Michelini y Daniel Marsiglia, dijo a El País que la recolección “viene a buen ritmo” y ahora se busca reeditar el impulso con nuevas jornadas previstas para este fin de semana y el próximo.



El trabajo de organización permitió instalar mesas en todos los departamentos, aunque aún no hay datos claros de cómo está respondiendo la población del interior del país.

“El desafío es difícil y no hay mucho tiempo, por eso estamos tratando de asegurarnos un ritmo alto de recolección”, afirmó Nunes. Según dijo, “parece viable” y “está bien encaminado” el anuncio de las 250.000 firmas para el 16 de marzo. “Si lo logramos estaríamos en carrera”, aseguró.



Los organizadores intentan que se mantenga el ritmo. Lo hacen con jornadas de recolección que se realizan en todo el país. El objetivo es que “no decaiga”. También saben que en un “primer momento” la población más crítica se vuelca a firmar, pero luego hay que convencer al que está en duda.

El Frente Amplio y los sindicatos llevan adelante la redolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración. Foto: Marcelo Bonjour.

“Tenemos que ser un poco más proactivos ahora, hay que ir por las casas de las personas a buscar que firmen”, dijo Nunes sobre la estrategia. En su opinión no hay dudas de que la pandemia incide en la campaña, ya que “seguramente hay gente que se retrae”, además “hay mucho menos presencia de gente en la calle”.



Al ser más difícil encontrar concentraciones de personas, por ejemplo en ferias vecinal, se exige un mayor esfuerzo de parte de la militancia, explicó.



El fin de semana del 6 y 7 de febrero, cuando se alcanzaron las 133.000 firmas, se superaron las 1.000 mesas instaladas en todo el país. La mayor parte de ellas ubicadas en locales sindicales, comités de base y sedes partidarias. Ahora, el objetivo es superar esas 1.000 mesas.



Consultado sobre el clima de la campaña, Nunes dijo que “el momento de mayor movilización se dará más hacia el mes de abril y mayo”. “Rápidamente hicimos un despliegue en todo el país, pero pensamos que la campaña irá subiendo en intensidad”, afirmó. Para financiarla, los sectores realizaron aportes que se volcaron a los gastos de impresión de papeletas, pero se recurrirá a la venta de bonos para conseguir más fondos.



Gira y debate.

Como parte del despliegue, legisladores del Frente Amplio están saliendo a recorrer el país. Es el caso del senador comunista Óscar Andrade, que visitó Colonia el pasado viernes. Allí se reunió con cooperativistas, sindicatos, la juventud de la coalición de izquierda y la comisión de usuarios del hospital local. Argumentó en contra del aumento de penas -previsto en la LUC- y aseguró que “si hubiera un GACH” (que entendiera esta temática) quedarían afuera de la ley disposiciones como la que permite pagar hasta US$ 100.000 en efectivo, modificando así la llamada bancarización.

Si bien tanto desde el Pit-Cnt como del Frente Amplio se reclaman debates, desde la coalición de gobierno no se han dado señales para habilitarlos. Nunes dijo que no solo no hay instancias formales, sino que “sobran los dedos de la mano” para encontrar dirigentes oficialistas que salgan públicamente a defender la LUC.

“La estrategia es hacer silencio. Nosotros creemos que el objetivo es que no se difunda que la campaña está en marcha; en la medida de que la gente se informe es más fácil juntar las firmas”, comentó. Según dijo, la LUC “tiene un rechazo muy superior al número de firmas que se precisan”, por lo que el desafío principal es que las personas estén informadas de la ley.