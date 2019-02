"¿Campaña limpia?", se pregunta la oposición y critica dichos de Murro sobre Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son varios los políticos de la oposición que a través de sus redes sociales salieron a criticar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, luego de que el jerarca dijera que el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou "nunca trabajó en nada".

En una entrevista en el programa Quién es quién de Diamante FM y TNU, Murro dijo que si Lacalle Pou "debe salir a buscar trabajo, ¿qué currículum va a presentar?”.



Y agregó que el precandidato blanco “lo único que puede decir es que es parlamentario y abogado, pero nunca ejerció”. Antes de ser legislador, “no trabajó en nada y en el Parlamento tiene unas cuantas faltas”.

Uno de los que salió al cruce de Murro fue el colorado Pedro Bordaberry:

Es increíble que un Ministro diga que un legislador nunca trabajó “en nada“; no sé que opinan sus compañeros de partido que son legisladores y que según el Ministro no trabajan — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 22, 2019

Otro, fue el diputado colorado Ope Pasquet, quien opinó que "en su primera presidencia, el Dr. Vázquez echó a la ministra del Interior después que usó lenguaje grosero en una actividad del P. Socialista. Ahora, sus ministros Muñoz y Murro se lanzaron a insultar a Lacalle Pou, sin que el presidente reaccione. Queda claro quién es Vázquez".

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Iturralde se preguntó por la campaña electoral "limpia" de la que hablan algunos frenteamplistas:

Campaña limpia ? La Ministra Muñoz, el Senadir Otheguy, el Ministro Murro. Hablan de campaña limpia... Me acuerdo de Wilson en el 71:"por algo somos el blanco de todos los ataques, porque saben que en esta columna va el País" Se viene el PARTIDO NACIONAL — Pablo Iturralde (@IturraldeVPablo) February 22, 2019

El senador colorado José Amorín Batlle fue otros de los que se expresó al respecto y sostuvo que "si van a insultar a la oposición y mentirle a la gente a diario, no tienen autoridad moral para compungirse si alguno le grita algo a un oficialista. Todo rebaja el nivel".

Hemiplejia moral de algunos referentes del FA, hasta Ministros, no sorprende pero indigna



Si van a insultar a la oposición y mentirle a la gente a diario, no tienen autoridad moral para compungirse si alguno le grita algo a un oficialista. Todo rebaja el nivel#CambiarEsAhora pic.twitter.com/aZYc1bBpuO — José Amorín Batlle (@jgamorin) February 22, 2019

Esto se da luego de que la ministra de Educación María Julia Muñoz también lanzara críticas hacia Lacalle Pou. “Él es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos, tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá; que estudió en una universidad privada; que nunca tomó un ómnibus -no sabe sacar un boleto- que no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos y yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”, dijo semanas atrás.