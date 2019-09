Campaña: Lacalle Pou y Martínez entre abrazos y críticas cruzadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou respectivamente, coincidieron ayer en Cardona y Dolores y aunque se juntaron durante algunos minutos intercambiando abrazos y bromas, no dejaron pasar la oportunidad de subrayar sus diferencias.

Martínez saludó a Lacalle Pou en Cardona y lo tildó de “interpretólogo”. Volvieron a coincidir en Dolores un rato después aunque esta vez no se cruzaron. “En el gobierno están más enamorados del cargo que del prójimo y eso le genera cierta desesperación. Tienen una presión muy fuerte y a veces pierden los estribos, pasan de la discusión de ideas al agravio, por eso digo que es mucho mejor esta imagen de hoy que lo que están haciendo algunos representantes del gobierno” expresó Lacalle.



Poco antes, Martínez dio una conferencia de prensa en el Club Social Cardona en la que contestó a Lacalle Pou quien el jueves había dicho que el candidato oficialista “deja entrever que puede haber un aumento de impuestos”.



“Vamos a hacer todo lo imposible por no tocar la media del sistema impositivo”, subrayó Martínez y agregó -en clara referencia a su contrincante, pero sin nombrarlo- “no estamos prometiendo como Papá Noel que van a bajar US$ 900 millones los gastos del Estado, van a bajar los precios de esto y otro y además van a bajar el déficit fiscal (...) Ta brava, por lo menos yo hago cuentas por todos lados y todo el mundo hace cuentas y no lo entiende”.

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou se encontraron en Cardona. Foto: Daniel Rojas

Martínez dijo que puede hacer “movimientos para darle más competitividad a un sector”, y remarcó que “globalmente no va a haber aumento de impuestos”. De todas formas se mostró cauto: “Ahora, si viene una catástrofe internacional que incide en el país y para mí es vender buzones decir que de ninguna forma, pase lo que pase (no se van a aumentar impuestos). Si alguno quiere interpretar eso como que estoy amenazando con suba de impuestos que lo interprete. Yo no soy interpretólogo, me dedico a proponer cosas con seriedad pensando en un país distinto porque hay un mundo diferente que estoy convencido que hay algunos que ni siquiera han pensado a entender y hay que tener medidas diferentes”.



Poco después Lacalle Pou sostuvo que “se salude y converse unos minutos con el candidato de la oposición es lo que hay que mantener”, pero dijo que “tiene que estar acompañado con lo que dice el entorno (...) A nosotros nos preocupa enormemente cuando miembros del gobierno no tienen la misma actitud que el candidato y andan descalificando, agrediendo o insultando. Espero que la actitud del candidato del gobierno permee en toda la estructura del gobierno que salió a hacer campaña con publicidad estatal, con propaganda y descalificaciones. Nosotros no vamos a entrar en esa”.

Cuando en Dolores se le consultó por lo que Martínez había dicho, Lacalle contestó que no había podido escucharlo y se enteró en la ruta mirando el teléfono. “Me imagino lo que quiso decir, pero como dentro de poco vamos a tener un debate, vamos a tener la posibilidad de que la opinión publica pueda interpretar cuál es el proyecto a seguir, cuál es el diagnóstico de la realidad y las acciones a tomar. Ahora venía leyendo las medidas que pretende aplicar Martínez y algunas van a contramano de lo que hizo su gobierno y las otras siendo parte de este gobierno no sé por qué nunca las propuso”.