La campaña también se juega en las pantallas de tele y redes: los spots de los candidatos

El candidato frenteamplista Daniel Martínez casi no se ve en el primer spot de campaña difundido este fin de semana, que es protagonizado por decenas de sonrientes jóvenes que cantan y bailan en un alegre spot. El rival nacionalista, Luis Lacalle Pou, aparece durante unos pocos segundos de los más de dos minutos que dura el primer spot, un videoclip que refuerza el concepto de que la victoria “es ahora” y que debe haber unidad para lograr el cambio. El que sí aparece es Ernesto Talvi, el único protagonista de los primeros spots colorados.

La campaña también se juega en las pantallas, sean de la televisión abierta o de los smartphones y tablets. Y cada uno da su mensaje. El viernes se levantó la veda publicitaria y la elección empieza a copar las tandas de canales y radios, como desde antes lo hacía en las redes sociales.



Una breve imagen de un cerro se ve en el arranque del spot “Carteles”, el primero de la campaña de Martínez. Después una playa y la ciudad.

¡Por todo lo logrado y por lo que falta por hacer!

✌️

En tan solo 15 años transformamos el país, hoy tenemos un Uruguay más libre, justo e igualitario y con oportunidades para todos y todas🇺🇾⚖️🙏



•••Esto recién empieza•••



⏭ Para hacerlo mejor #MartínezPresidente pic.twitter.com/h7YKMBqiIm — Frente Amplio (@Frente_Amplio) September 28, 2019

Y varios jóvenes que aparecen con carteles al estilo “hombre sándwich”, donde se destacan logros del Frente Amplio, como el aumento del salario mínimo nacional y el salario real, así como el cambio en la matriz energética. Son cada vez más y corren alegres al ritmo del pegadizo jingle que dice: “Esta es la ola esperanza y qué ganas de cantar / cuando suenan sus acordes, ya nadie puede parar / Esta es la ola que llama, no la puedo perder, que si la pierdo me quedo y eso no puede ser”.



Son cada vez más, algunos están arriba de un ómnibus, se ven banderas frenteamplistas y uruguayas y el jingle cierra: “Vení, vení con lo bueno / Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor / Somos la ola esperanza, que no para en la estación, que no para en la estación”. El candidato no aparece en todo el video, aunque al final una chica-sandwich lleva un cartel con su cara. Y se leen los eslóganes: “No perder lo bueno, hacerlo mejor”.

El encargado de la campaña de Martínez, el publicista Claudio Invernizzi, dijo a El País que este es el primero de varios avisos y busca reeditar “la conexión con el electorado”. Es decir, apela al corazón frenteamplista y no hace tanto foco en el candidato. Igual, Invernizzi se atajó: “Daniel cierra el spot. Sostiene y propone hacerlo mejor. Además es llevado por los jóvenes. No está puesto. Por último, esto recién empieza”. El spot llevó dos días de rodaje y más de cien extras.



El publicista indicó que su campaña, como cualquier apuesta electoral, “trata de demostrar que el candidato para el que se trabaja, en este caso Daniel Martínez, es la mejor opción para gobernar Uruguay”. ¿Hay lugar para los cambios si la coyuntura así lo indica? Puede haber modificaciones tácticas, aunque “difícilmente estratégicas”, dijo Invernizzi.



“En una campaña, con la dinámica y las urgencias que establece hoy la tecnología, se generan cambios en forma constante aunque no necesariamente estos sean de fondo”, indicó el creativo publicitario quien tuvo a su cargo la campaña de Tabaré Vázquez en 2014.

Blancos.

“Es el tiempo de la gente que te mira y te dice presente / Ella crece, evoluciona y comparte su voz”, dice el jingle de la campaña de Lacalle Pou, sobre una base musical coral. Pasan imágenes de jóvenes que se miran al espejo.



La pantalla se divide a la mitad, un recurso que se repite durante buena parte del spot “La verdad de otro lado”, y el aviso se transforma en una especie de moderno puzzle. “Es ahora. ¡Sí! Es tiempo de avanzar y estar unidos”, dice la canción en el estribillo y aparecen breves y sonrientes Lacalle y Beatriz Argimón. “Nos une la esperanza y el sentido / Estamos preparados para ser la fuerza de la unión para vencer”, cantan y se abrazan varios muchachos con banderas uruguayas.



La letra del spot apunta al eje de la campaña (“lo que nos une”, “es ahora”, “estamos preparados”) y el desarrollo es en código de videoclip. La campaña de Lacalle está a cargo de la agencia Avisa, la productora Kafka y el estudio La Mayor. Pero el equipo de Lacalle prepara entre cuatro y cinco videos semanales con contenido político a partir de discursos y propuestas de campaña.



La estrategia de comunicación y posicionamiento de Lacalle Pou está relacionada con una planificación que comenzó en la campaña de las elecciones internas y desde ese momento se inició un proceso enfocado al reconocimiento de “un punto de inflexión de la política uruguaya”, explicó una fuente del comando blanco.

Ese punto de inflexión apunta a que “es altamente probable que de esta elección surja una alternancia”, que no habrá mayorías de un solo partido y que por primera vez se conforme un gobierno de coalición con varios partidos.



La estrategia nacionalista “buscó interpretar el sentir de una sociedad orientada al cambio y a un proceso de evolución, basada en la cooperación y en la capacidad de gobernar con un objetivo común”.

La “modesta” producción de talvi “Uruguay vs Chile”, dice un gráfico en el arranque de un spot televisivo de Ernesto Talvi. Aparece el propio candidato y dice: “En educación nos pegan en el piso, no solamente porque están logrando una tasa de egreso de secundaria muy por encima de la nuestra, sino porque Chile ha mejorado la calidad de los aprendizajes”. El spot dura 20 segundos, igual que el resto que aparece por estos días en la tanda con fragmentos de conversaciones de Talvi. La campaña está pensada como una estricta continuación de lo hecho en las internas. “Esto es, concentrarnos en la figura de Talvi, su formación académica y su capacidad de convocatoria a los técnicos más destacados. Y desde allí proponerle no solo un cambio de gobierno sino un cambio estructural de rumbo”, dijo a El País una fuente del comando colorado. Es una producción “muy modesta, hecha en una tarde de trabajo”. El candidato trabaja con la productora Salado Films y el publicista es Francisco Vernazza.

“Campaña racional y mesurada” “Vos sabés que es necesario un cambio, te sentís defraudado con el Frente Amplio, pero no te sentís cómodo votando a los partidos tradicionales”, dice Pablo Mieres en uno de los spots del Partido Independiente, que cierra con el eslogan “La garantía del cambio”. El publicista Álvaro Auntchain dijo a El País que es una “campaña racional” y “mesurada”. También hay una pieza musical complementaria.



En tanto, Cabildo Abierto, realizará “publicidad muy limitada” en televisión, dijo a El País el candidato Guido Manini Ríos. Un spot que ya circula en las redes sociales del partido utiliza el concepto de “el país que vos querés” y aparecen hombres y mujeres hablando del país de sus sueños. “Es un país donde tenés trabajo”, dice, por ejemplo, un empleado de una fábrica.

