La campaña electoral paraliza toda actividad en el Parlamento

La última semana de campaña electoral paralizará toda la actividad legislativa en el Parlamento. Senadores y diputados están embarcados en sus respectivas actividades proselitistas acompañando a los distintos precandidatos en sus recorridas por el país.

Si bien es cierto que el período de sesiones de los plenarios del Senado y Diputados concluye los días 18 de cada mes, en ocasiones hay convocatorias a reuniones extraordinarias y siempre se mantienen las reuniones de las comisiones en ambas ramas del Poder Legislativo.



Pero este mes no será así. Incluso cuando se trata de un período de la Legislatura en el cual la actividad, justamente por ser año electoral, concluye el 15 de septiembre y no en diciembre como habitualmente sucede.



Hay varios proyectos que el Poder Ejecutivo necesita sancionar como leyes, pero dos de ellos son especiales: la iniciativa por la cual se reforma le ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que ya pasó por Diputados y se encuentra esperando por el Senado, y el proyecto de ley para ejercer contralores sobre el consumo de alcohol, el que según el oficialismo ya está acordado por todos los partidos.



Al contrario del otro, el del alcohol no ha pasado aún por ninguna de las dos Cámaras.