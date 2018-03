Cambio de sexo en los menores abre debate

Un proyecto de ley para personas trans a estudio del Parlamento permite el cambio de sexo a menores de edad sin el consentimiento de sus padres. El artículo genera polémica y diferentes posiciones en los partidos.

El tema está siendo analizado en la Comisión de Población del Senado, aunque primero se aprobará la ley de voluntariado y luego se comenzará a recibir delegaciones para que opinen sobre la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social.

En el artículo cinco se establece que las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación de sexo y nombre acompañadas de sus representantes legales. En caso de no obtener la anuencia de sus padres, la persona solicitante podrá recurrir a la vía judicial donde se deberá tener en cuenta el interés superior del menor y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los trans tienen derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su nueva identidad.

El senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) dijo a El País que "es muy probable" que se introduzcan cambios al proyecto de ley sobre el punto en particular de los menores y en su opinión personal habría que revisar —en base a la opinión de expertos— si es adecuado o no el criterio que maneja el Mides. Sobre esto aclaró que no hay una definición de la bancada del Frente Amplio, ya que la iniciativa se comenzará a tratar en el mes de mayo.

Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que "se necesita escuchar a los expertos que tienen diferentes visiones" sobre si se debe autorizar el cambio de sexo en menores de edad sin el consentimiento de su familia.

"Donde esté la mejor evidencia científica será donde nos ubiquemos en ese aspecto. Es una situación que en la adolescencia se vive muy intensamente y hay que encontrar los mejores caminos", opinó.

Al igual que Otheguy, Mónica Xavier aclaró que "el proyecto aún no ha comenzado a tratarse". Según dijo, se trata de "un tema de derechos y por tanto se debe hacer Justicia con la discriminación que han sufrido estas personas".

Por su parte, el senador colorado Germán Coutinho señaló a El País que no hay posición sobre el tema, pero en su opinión no debería permitirse a menores el cambio de sexo. "Nosotros nos vamos a oponer, porque creemos que no están en condiciones de definir eso. Están en una etapa de la vida, que no es la mejor para tomar una decisión irreversible como esta", señaló.

En su opinión, no es lo mismo presentarse ante un juez para que autorice a un menor a casarse que cambiar de sexo, por lo que tiene una firme oposición a este punto.

La exsenadora trans Miche-lle Suárez era una de las principales impulsoras del proyecto que ingresó al Parlamento el año pasado y comenzará a abordarse este año. El proyecto integra lo que el Frente Amplio llama "agenda de derechos" e incluye al matrimonio homosexual, la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana.

Censo.

Se consideran personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) a quienes se autoperciben o expresan un género distinto al esperado, en función del sexo que les fue legalmente asignado al momento del nacimiento.

El primer censo realizado en 2016, relevó un total de 873 personas trans en Uruguay. De ellos, el 25% sufre una "desvinculación temprana del hogar".

Según la exposición de motivos redactada por el Mides, el "fuerte acoso cotidiano" de docentes, funcionarios y compañeros que enfrentan las personas trans en los centros educativos genera que el 75% haya desertado de sus estudios.

Trans podrán cobrar pensión reparatoria

De acuerdo al texto del proyecto de ley a estudio del Parlamento se establece un régimen reparatorio para las personas que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia

institucional o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia "del accionar de las fuerzas de seguridad" durante la última dictadura militar. Los beneficiarios tendrán derecho a una prestación reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a tres bases de prestaciones y contribuciones mensuales ($ 11.500) de forma vitalicia.

Las erogaciones resultantes de la aplicación del presente artículo se atenderá con cargo a los créditos presupuestales del Ministerio de Desarrollo Social, quien deberá en la próxima instancia presupuestal realizar con carácter permanente, las transposiciones de crédito.

Por otro lado, todos los poderes del Estado quedarán obligados a reservar el 1% de las fuentes laborales para personas trans.