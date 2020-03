Tras cambio de legislatura casi la mitad de exdiputados tramitó subsidio 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 99 los diputados y, como en cada elección, en octubre de 2019 varios de ellos perdieron sus bancas en función de la nueva composición del Parlamento. Al finalizar la legislatura, en febrero de este año, 45 tramitaron el cobro del subsidio.

La mayoría de los que solicitaron el beneficio previsto en la ley 16.195 son del Frente Amplio. La izquierda perdió ocho lugares respecto a la legislatura anterior, pero fueron muchos los que no renovaron su banca y por eso realizaron el trámite 24 exrepresentantes, según la información a la que tuvo acceso El País y deberá ser aprobada por la cámara en breve.



De ese número, 10 fueron electos por el Espacio 609, cuya principal figura es José Mujica. En la lista están los exdiputados Manuela Mutti (Salto), Walter De León (San José), Claudia de los Santos (Montevideo), Óscar Groba (Montevideo), Jorge Meroni (Montevideo), Edgardo Rodríguez (Tacuarembó), Carlos Reutor (Canelones), Mariela Pelegrín (Canelones), Washington Silvera (Canelones) y Mercedes Santalla (Colonia).



Por el astorismo solicitaron el cobro del subsidio: Alfredo Asti (Montevideo), Oscar de los Santos (Maldonado), Luis Gallo (Montevideo) y Jorge Pozzi (Montevideo). De los legisladores electos por la lista 711 en el período pasado pidieron cobrar el beneficio Saúl Aristimuño (Rivera), Pablo González (Montevideo) y Stella Viell, quien ya no integra el grupo político liderado por el exvicepresidente Raúl Sendic. Del Partido Socialista iniciaron el trámite para subsidio: Roberto Chiazzaro, Darcy De los Santos y Hermes Toledo. Otros diputados del Frente que pidieron el beneficio son Darío Pérez (Liga Federal), así como Catalina Correa, Silvio Ríos y Alejandro Zavala del grupo IR.



Del Partido Nacional iniciaron el trámite para recibir el subsidio 10 exdiputados: Pablo Abdala, Mario Ayala, Richard Charamelo, Wilson Ezquerra, Pablo Iturralde, Gonzalo Novales, Nelson Rodríguez, Oscar Viera, José Yurramendi y Edmundo Roselli. En el caso de Iturralde, finalmente renunciará a la partida dado que asumirá como director de Asuntos Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura.



Por su parte, los colorados que pidieron a la presidencia de la Cámara de Representantes el cobro del ingreso que implica el 85% de su sueldo nominal son cinco: Cecilia Eguiluz (Salto), Graciela Matiaude (Canelones), Tabaré Viera (Rivera), Walter Verri (Paysandú) y Valentina Rapela (Montevideo).



En el caso de Verri no percibirá la partida porque ya asumió como subsecretario del Ministerio de Industria. En tanto, Rapela debería renunciar al beneficio si finalmente es nombrada al frente de la Dirección de violencia basada en género de Inmujeres.



En la legislatura pasada el Partido Independiente tuvo tres diputados y solo uno fue reelecto (Iván Posada). Solicitaron subsidio Daniel Radío, Heriberto Sosa y Andrés Carrasco, que asumió en lugar de Sosa por Maldonado. Según supo El País, Radío cobrará solo unos días de subsidio hasta que comience a percibir su sueldo como director del Sistema Nacional de Cuidados, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.



En tanto, el único diputado electo en la legislatura pasada por Unidad Popular, Eduardo Rubio, también tramitó el cobro del subsidio, al igual que Fernando Amado del grupo Unir y Guillermo Facello, quien llegó al Parlamento por el Partido Colorado y luego fue dirigente del Partido de la Gente. Allí terminó siendo desvinculado más adelante.



Los diputados cobran un sueldo de $ 236.953 nominales más una partida de $ 39.848 por gastos de representación, la que no se tiene en cuenta para el cobro del subsidio, equivalente al 85% de los ingresos.



Según las fuentes consultadas por El País, los exrepresentantes que tramitaron el subsidio tendrían un ingreso mensual aproximado de $ 130.000 en la mano por un período de un año.



Los trámites fueron iniciados después del 15 de febrero, fecha en que arrancó la nueva legislatura, aunque todavía no se le dio aprobación formal.



Así, puede haber cambios si algún exlegislador asume un cargo dentro del Poder Ejecutivo, ya que automáticamente queda impedido de acceder a este beneficio.



A esta lista de diputados se suman los subsidios ya otorgados al exvicepresidente Raúl Sendic y 15 exsenadores de todos los partidos políticos, también por el período de un año.



Los exsenadores del FA que accedieron al subsidio son Leonardo De León (Lista 711), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Daisy Tourné (Partido Socialista), Juan Castillo (Partido Comunista), Constanza Moreira (Casa Grande), Daniel Garín (MPP), Ivonne Passada (MPP), Daniel Vasallo (Asamblea Uruguay), Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609) y Marcos Otheguy (Rumbo de izquierda).



También cobran las senadoras nacionalistas Verónica Alonso y Carol Aviaga y los colorados Pedro Bordaberry y José Amorín Batlle