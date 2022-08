¿Por qué cambió el decreto de entrega de pasaportes en el gobierno de Mujica? Esto dijeron Kechichian y Bergara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los puntos que estuvo sobre la mesa en la interpelación de ayer a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, pero también de días previos, fue el decreto 129 del año 2014, que rige la entrega de pasaportes. El cambio normativo activado en la administración de José Mujica fue lo que permitió la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuando estaba detenido en Dubái, aseguró el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Sin embargo, esto fue visto como una "excusa" y una explicación "falsa" por parte del miembro interpelante, el senador frenteamplista Mario Bergara.

"El reglamento de 2014 no obligaba a las autoridades a emitir un pasaporte a un conocido narcotraficante, investigado a nivel internacional y preso en otro país por un pasaporte”, dijo Bergara ayer en la instancia parlamentaria. No obstante, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber respondió: “No se puede decir que el decreto es una excusa, porque si no cumplo con él estoy interpelado en este lugar porque actúo ilegalmente”.



"¿Por qué se cambió el decreto de 1993? Porque los organismos internacionales nos decían que la expedición de nuestros pasaportes no eran seguros, en el sentido de que los hacían los cónsules, a mano. No había forma, no había peritos dactiloscópicos en los consulados, por lo tanto, las huellas digitales eran imposibles de corroborarlas. Hubo siempre durante años un gran trabajo de los cónsules, lo tuvimos que mejorar justamente por eso", señaló este martes de mañana la senadora frenteamplista Liliam Kechichian en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).



Bergara, por su parte, dijo también esta mañana a Informativo Sarandí (690 AM) que "no participó" de la modificación del decreto, pero dio su versión del cambio. "Lo que tengo entendido es que cuando vos le exigís para otorgar el pasaporte los antecedentes policiales, judiciales, de una persona en el exterior, el tema es que hay decenas y decenas de miles de uruguayos irregularmente en el exterior. Era raro decirle: 'Para que estés en regla con tu documentación en Uruguay tenés que ir a la Policía del país donde estás', pero 'el problema del lugar en el que estoy es que estoy ilegalmente'. Esa fue un poco la motivación de quitar la obligatoriedad en todos los casos (...) con el margen de discrecionalidad para denegar" el pasaporte.

Autoridades del Gobierno han anunciado en las últimas semanas que trabajan en un cambio de decreto para evitar el caso Marset. Por el momento, no se ha adelantado el contenido ni se ha anunciado una fecha de aprobación de la nueva normativa.