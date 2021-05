Tras cambio de cargo, renunció Gabriela Bazzano al Ministerio de Desarrollo Social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ex directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad durante el mandato de Pablo Bartol en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gabriela Bazzano, presentó renuncia este lunes al nuevo cargo que le había asignado el ministro Martín Lema.



La semana pasada, Lema decidió designar una persona de su confianza para el cargo que tenía Bazzano, y nombró a Nicolás Scarela como el nuevo secretario nacional de Cuidados y Discapacidad. La ahora exjerarca pasaría a desempeñarse como directora de Discapacidad, que depende de esa Secretaría.



Esa dirección, al igual que la de Cuidados, no habían sido cubiertas por el exministro Bartol, quien en comisión parlamentaria informó a los senadores el año pasado que se pretendía hacer un llamado a concurso para cubrir ambos puestos, que están dentro del Sistema de Cuidados: la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Cuidados.



Bazzano decidió renunciar a este nuevo cargo que Lema le había encomendado este lunes, y le presentó su carta de renuncia, confirmó la propia Bazzano a El País.



“Estoy super agradecida por la distinción que me dio el presidente (Luis Lacalle Pou). Vine a acomodar el tema de discapacidad y posicionar en el lugar que se merecía de la convención de los derechos con personas de discapacidad, y también ayudar a reorganizar la Secretaría de Cuidados cuando renunció Radío. Cumplí con mi función y ahora hay un nuevo ministro con personas de su confianza”, comentó Bazzano.

A comienzos de diciembre pasado, La Diaria informó que Bazzano estuvo investigada por Crimen Organizado cuando era directora de la ONG Seamos que trataba con personas con discapacidad por irregularidades en tenencia de menores.

Según la investigación periodística, entre 2012 y 2017 la ONG implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias pero sin control del INAU ni de ningún organismo estatal. Cuatro fueron entregados a familias que no eran las biológicas y dos se frustraron.



En ese momento, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio pidieron la "destitución inmediata" de Bazzano. A su vez, anunciaron que irían a Fiscalía con el fin de reabrir la causa y promover investigaciones.



No obstante, el entonces ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, respaldó públicamente a Bazzano y dijo que no había "ningún elemento para separarla del cargo".



En marzo de este año, el fiscal Luis Pacheco solicitó nuevamente el archivo de la causa que investigó el programa de Familias articuladas, agregó La Diaria.