¿Cambio en la acción policial para disolver aglomeraciones en Semana de Turismo?

"Se van a disolver las aglomeraciones”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou cuando anunció, en la noche del martes, 14 medidas para contener el avance de la pandemia. El mandatario dio así un mensaje que despertó distintas interpretaciones, porque la ley que reglamentó el artículo 38 de la Constitución para prohibir aglomeraciones y suspender el derecho de reunión aún está vigente. Entonces, ¿habrá un cambio en la actitud de la Policía?

La marcha del 8M contó, como es habitual, con la presencia de miles de personas. En ese entonces la Policía siguió de cerca la movilización, pero no intervino para disolver. “Fue algo excepcional”, dijo a El País el ministro Jorge Larrañaga. “Nadie en un juicio racional puede pensar que la Policía puede intentar disolver una marcha de 15.000 personas. Era arremeter contra mujeres con niños, mujeres mayores”, explicó el jerarca. La decisión de no intervenir se tomó en conjunto con el presidente Lacalle Pou. La advertencia de ayer, entonces, puede interpretarse como una reafirmación de que no habrá contemplaciones como la que se tuvo ese día.

Otras reuniones masivas preocuparon a las autoridades en los últimos días, como una fiesta de más de 500 personas en Punta del Este o el desfile de una cuerda de tambores en Barrio Sur. Por este último evento Larrañaga pidió a la intendenta Carolina Cosse colocar vallas para impedir que vuelva a ocurrir.

Reunión con mandos policiales.

Pero, más allá de que ya no habrá concesiones, el ministro mantuvo una extensa reunión con los encargados de las jefaturas de Policía de los 19 departamentos del país. En el encuentro por Zoom, el secretario de Estado llamó a intensificar los esfuerzos de cara a la Semana de Turismo. “Cambió el contexto”, expresó a El País Jorge Larrañaga, aludiendo a la cantidad de contagios que hoy tiene Uruguay. En ese cambio de contexto es que el Ministerio del Interior apunta a redoblar esfuerzos y controles para evitar aglomeraciones.

“Vamos a continuar e intensificar esos controles para evitar concentraciones de personas que dañen la salud”, sostuvo el jerarca. En consecuencia, Larrañaga dijo que habrá mayor policías en las calles y distintas dependencias del Ministerio del Interior tendrán más presencia en todo el territorio nacional. “Vamos a tener a los Bomberos, a la Unidad Aérea de la Policía Nacional y a la Policía Caminera colaborando”, anunció.



En ese sentido, el jerarca mencionó que el ministerio ya tiene “la experiencia de Semana de Turismo del año pasado” y que se apunta “a mejorar”. “Esperamos comprensión, responsabilidad y aceptación por parte de la gente”, agregó.

El trabajo policial se va a intensificar, pero según Larrañaga la actitud de la Policía va a ser la misma que tuvo desde diciembre, cuando se aprobó la ley, hasta hoy. Según el secretario de Estado, los operativos policiales para disolver aglomeraciones “han sido efectivos y eficaces”. “Hasta febrero, eso lo probaba la cantidad de contagiados”, ejemplificó y añadió que en marzo la situación sanitaria cambió por otros factores que no le compete analizar en su rol de ministro del Interior.



Para Larrañaga, la Policía “tiene un renovado crédito por parte del Parlamento” porque se “confirieron 120 días más para limitar el derecho de reunión y evitar las aglomeraciones”. “En eso estuvimos trabajando toda la mañana de hoy (por ayer)” durante la reunión con los 19 jerarcas policiales, aseguró. El cambio, en definitiva, consistirá en una mayor intensidad del trabajo y más presencia policial en las calles.

Desde que entró en vigencia la ley que prohibe aglomeraciones y limita el derecho a reunión, el 21 de diciembre de 2020, hubo “más de 4.400 intervenciones” policiales, indicó Larrañaga.



La Policía, entonces, redoblará esfuerzos y seguirá respaldándose en la ley. “Desde el ministerio del Interior estamos trabajando para que las vacunas les ganen a los contagios, y es nuestra lucha ahora”, expresó Larrañaga. “Hay vacuna contra el COVID-19, pero no hay vacuna contra el egoísmo ni contra la irresponsabilidad”.

Analizan prisión para el que incumpla medidas sanitarias Durante el Consejo de Ministros del pasado martes, Jorge Larrañaga propuso una idea para evitar la propagación del virus. Se trata de un proyecto de ley que presentaron en el Parlamento los diputados Javier Radiccioni, de Canelones, y Mario Colman, de Colonia. El texto, al que accedió El País, propone modificar el artículo 224 del Código Penal e imponer un castigo de entre tres y 24 meses de prisión a quien viole las disposiciones sanitarias. La idea no prosperó en la reunión. De todas maneras, explicó el diputado Colman, “fue aprobado en Diputados con media sanción” con votos de la coalición y actualmente está en el Senado.