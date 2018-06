Cámaras piden al gobierno "bajar gasto" en la Rendición

Aun poco más de 24 horas de pisar suelo uruguayo tras un viaje que lo llevó a Ginebra en Suiza, el presidente Tabaré Vázquez iniciará hoy la ronda de presentación del borrador del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas a dirigentes del Pit-Cnt y a representantes de las cámaras empresariales que ya se enfrentan por lo que consideran debe atenderse primero. Ambos sectores tienen solo una cosa bien clara: un 50% del incremento de la Rendición será para la educación.

Vázquez encabezará esta mañana una nueva sesión del Consejo de Ministros y, en la tarde, recibirá a delegados del Pit-Cnt y de las cámaras en Torre Ejecutiva de Presidencia para enseñarles la que será la última Rendición con gasto de su Administración. En ambos sectores gobierna la expectativa por los anuncios que pueda realizar el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo ayer a El País que el planteo inicial será "cuidar el empleo, hacer sustentable la recaudación del BPS a futuro y bajar el gasto" del Estado.

Por su parte el Pit mantiene su reclamo de alcanzar el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) para la educación al final del período al tiempo que busca que el gobierno defina "si va a gravar tal vez a algún sector de la sociedad uruguaya para cumplir con la educación y la salud", indicó a El País este domingo su presidente, Fernando Pereira. Ayer Pereira señaló a Subrayado que "lo primero es que se nos dé una información lo más atinada posible de qué es lo que está pasando con este proceso de debate, cuál es el espacio con el que se va a discutir y si el gobierno tiene pensado nuevos instrumentos recaudatorios que posibiliten atender la circunstancia de la enseñanza para llegar al 6%".

Las cámaras rechazan el planteo de la central sindical: "Hay sectores que hablan de más gasto, más impuestos y más tributos, la realidad es que estos últimos tres años como vino el tema, la pérdida de empelo ha sido enorme, estamos con producción del año 2008, y el nivel de empleo debe ser peor, tenemos que profundizar en la capacitación de la gente", consideró Murara.

El Poder Ejecutivo anunció el pasado jueves a la Coordinadora de Sindicatos de la Educación (CSEU) que la Rendición de Cuentas incluye un incremento "acotado" del gasto que será financiado "por un mayor crecimiento económico y mayor recaudación". Los representantes del gobierno, Alejandro Zavala, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Gonzalo Balceiro, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), señalaron que el 50% de ese incremento será destinado a la educación.

Pero no se esperan mayores sorpresas en un escenario de restricción fiscal como el actual. El gobierno adoptó la decisión de no colocar dentro de la Rendición ningún gasto que no esté financiado. Esto es para evitar un incremento del déficit fiscal que se encuentra en 3,4% del PIB, en los últimos 12 meses a marzo.

La prioridad número uno será la educación, pero no se llegará al 6% del PIB como se comprometió el gobierno en campaña electoral. De todos modos, en el gobierno señalan que el mismo programa habla de "tender al 6% y posiblemente en ese camino se alcance el 5,1% del PIB". Además de la educación, recibirán más presupuesto los funcionarios judiciales, como pago del juicio iniciado en el gobierno de José Mujica. Por otro lado, el Ministerio del Interior no percibirá ningún incremento porque cuenta con una parte de su presupuesto que no fue ejecutado. Asimismo, la Rendición contiene un capítulo para destinar más recursos presupuestales a las fiscalías ya que son necesarios más recursos humanos para la correcta aplicación del Código de Proceso Penal.

Como en cada Rendición de Cuentas, el voto 50 del Frente Amplio está en duda. Si bien el diputado de la Liga Federal Darío Pérez asegura que está dentro de la coalición, sus compañeros de bancada están dispuestos a negociar con el resto de la oposición si es necesario para evitar nuevas complicaciones al gobierno.

Jubilados.

La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) reclama que la jubilación mínima iguale al salario mínimo naciona que a partir del 1° de enero de 2019 se ubicará en los $ 15.000 (actualmente está en $ 13.430).



Esta cifra es inferior a la pretendida por el Pit-Cnt, que había reclamado que el monto sea de $ 16.500 e incrementos diferenciales y superiores para los por lo menos 200.000 trabajadores que cobran "en la mano" $ 20.000 o menos (fundamentalmente de los sectores rural, doméstico, comercio y servicios, aproximadamente el 14% de los asalariados).

El secretario general de la Onajpu, Daniel Baldassari dijo a El País que "todavía no hay señales, estamos reclamando que se mantenga el ajuste que se venía haciendo, y que se lleve la jubilación mínima al equivalente del salario mínimo nacional". La medida contemplaría a más de 130 mil personas.

Por otro lado, piden un tratamiento diferencial en el pago de las tarifas públicas, un planteo dirigido a las intendencias para disminuir el pago de los impuestos municipales y por último atender los precios de los tiques y órdenes: "Se hace muy difícil para ese sector de jubilados, poder hacer frente al pago de las órdenes para los médicos y farmacia", reclamó.