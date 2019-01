Cámaras empresariales exigen reducir el costo de producción

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que le piden que adopte medidas para bajar el costo de producir, especialmente de la energía, para mejorar la competitividad local y recuperar el nivel de empleo.

El reclamo empresarial se basa en que "los elevados costos que condicionan la competitividad de nuestros sectores productivos" refieren en "parte importante" a la adquisición de combustible.

"La evolución del empleo continúa siendo a la baja, con marcada reducción en la calidad del mismo por problemas de subempleo. Es preocupante el número de empresas en dificultades, o que cierran sus puertas. El sector productivo se encuentra en una encrucijada frente a los problemas de competitividad", indican.

Según la Confederación, "el precio de los combustibles ha evolucionado en los últimos meses reduciendo la brecha entre el precio al público y la paridad de importación calculada por Ursea". Por ejemplo, "en el mes de octubre, esta diferencia fue en promedio un 5%. En ese mes, el precio de referencia del petróleo fue US$ 81,03 el barril. No obstante es necesario considerar que a la fecha el precio del petróleo Brent ha caído en el entorno del 40%, mientras que el tipo de cambio no ha variado sustancialmente".

Al comparar precios con otros países, "nuestro combustible sigue siendo el más alto". Utilizando el ejemplo del gasoil, la Confederación señala que "el precio de Uruguay es 22% superior al de Argentina, 28% más caro que Brasil, y 44% por encima del precio en Paraguay".

La carta está firmada por las 23 principales cámaras empresariales.

A mediados de noviembre la directiva de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) encabezada por su presidente, Gerardo García Pintos, mantuvo una reunión de aproximadamente una hora con el presidente Tabaré Vázquez, en la residencia de Suárez y Reyes en la que, según el empresario, "coincidieron" en que "el país necesita aggiornarse" a los tiempos que corren.

García Pintos comentó entonces que la reunión fue "muy amable y proactiva" y contó que "le contamos al presidente lo que está haciendo la Confederación con los temas de mediano y largo plazo", que incluyen la elaboración de un documento con vistas a 2019 en el que las 25 cámaras que integran la CCE "planteen cuáles son los puntos de los temas generales del país que requieren cambios en la agenda nacional".

Mencionó que como presidente de la CCE fue a "hacerle conocer nuestra intención de que vamos a trabajar activamente para hacer los cambios que requiera el país en una cantidad de temas de carácter global".

"Le manifestamos cosas que de alguna manera, en caso de no ser corregidas, afectan a la competitividad, la inversión y el empleo", tales como "el funcionamiento del Estado, el costo y la calidad del gasto público, lo temas que tienen que ver con la seguridad social, con la inserción internacional, con las seguridades jurídicas, el cumplimiento de las normas".

Además le plantearon al mandatario que "de alguna manera, el clima de negocios del Uruguay se estaba complicando y si el Uruguay no aplicaba correctivos en su funcionamiento, está comprometiendo la performance de la economía".