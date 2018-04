Cámara de Representantes postergó votación de impuestos a los militares

A pedido de la bancada oficialista, la Cámara de Representantes acordó postergar el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo que creaba un impuesto a las jubilaciones militares.



El proyecto busca reducir, por lo menos parcialmente, el abultado déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.



Todas las bancadas acordaron que el tema se tratará el martes 15 de mayo y ese día se votará la iniciativa sin más postergación, según supo El País.



El informe en mayoría, firmado por legisladores oficialistas, argumenta que se debe aprobar la iniciativa dado el creciente déficit registrado por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el cual en el último año acumuló US$ 550 millones.



Se propone que el impuesto tenga un carácter transitorio y progresivo, de manera de concentrar la carga contributiva en aquellos beneficiarios que perciben más de $ 54.165 mensuales, incluida la cuotaparte correspondiente al aguinaldo.



A partir de este diseño se estima que no serán gravados aproximadamente el 80% de los pasivos militares, lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán este tributo. Se prevé que más del 65% de los ingresos se obtendrán a través de aquellas prestaciones mayores a $ 108.330.