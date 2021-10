En vivo: Diputados debaten sobre Rendición de Cuentas; se espera que se apruebe hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los legisladores de la Cámara de Representantes debaten por última vez respecto a la Rendición de Cuentas que finalmente, si todo sale como se espera, será aprobada este martes luego de realizadas las modificaciones en el Senado.

Tras varias semanas de discusión, el oficialismo quedó conforme pese a duras discusiones internas en varios temas. En el Frente Amplio, como era de esperarse, se quedaron con cuestionamientos a fondo y con una frase que ya se ha repetido y que seguirá pronunciándose: “Fue un ajuste fiscal”.



Durante la sesión, el primero en tomar la palabra fue el diputado blanco Sebastián Andújar quien recordó que pasaron 118 días desde el momento en que ingresó el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento.



"Los legisladores de la coalición teníamos el desafío de defender y perfeccionar el proyecto. Podemos decir que luego de un intenso, arduo y muy calificado trabajo, ambos desafíos se han cumplido a cabalidad", indicó.



Durante su participación, Andújar aseguró que se trata de una "Rendición de Cuentas social" y detalló que se pone énfasis en la primera infancia, habló del fideicomiso para financiar la erradicación de asentamientos y aseguró que permite llevar adelante todas las políticas trazadas por el gobierno. "Es un proyecto que ha sido pensado en la gente y que ha tomado como centro a las personas, pero sobre todo a las más vulnerables", aseguró.



Por su parte, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz consideró que "la agenda del gobierno, a pesar de la irrupción de la pandemia, no cambió mucho", dijo y agregó: "Aumentó la pobreza y no importó, no importó que aumentara la indigencia, los seguros de paro, el desempleo. Es más, hay algo que es muy descriptivo de esta nueva realidad y que muestra cómo hay mucha gente olvidada: no hubo una sola mención a las ollas populares".



Por otra parte, la legisladora hizo referencia al fideicomiso para los asentamientos que se realizará con recursos del Instituto de Colonización. En esa línea, expresó: "Lo que no podíamos entender era a qué se debía todo ese teje y maneje con el instituto, de sacarle, no sacarle...".



"Lo que seguimos sin entender es por qué tienen que usar al Instituto Nacional de Colonización como puente, si hay un montón de formas de financiamiento. siguen dejándolo en el medio. Mientras nos preguntábamos todo esto veíamos lo que pasaba en la Cámara de Senadores y en realidad se sacan recursos que están asegurados. Por eso decimos que el financiamiento que se le ofrece hoy es incierto", consideró.



Díaz recordó la participación del senador Jorge Gandini durante una sesión para explicar cómo se le mantendrían los recursos al instituto y expresó: "Hay cosas que se dicen a las 02:00 de la mañana que pasan desapercibidas, pero que son bastante alarmantes", dijo y citó las palabras del legislador: "Los recaudos que se pueden tomar para que esa deuda no siga aumentando y por lo tanto generando riesgos a la calificación que tiene Uruguay por las calificadoras, parece prudente y mejor", leyó.



"Es decir, yo no sé si estamos dándonos cuenta de lo grave que esta afirmación. Tener autoridades del Ministerio de Economía, senadores diciendo abiertamente que lo que están haciendo es maquillaje fiscal, dibujos para engañar a las calificadoras, es gravísimo", aseveró.