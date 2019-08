Cámara de Diputados aprueba proyecto de debate obligatorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habrá debate televisivo en la campaña al balotaje. Los dos candidatos más votados en octubre debatirán en horario central y por cadena nacional. Así lo resolvió ayer el plenario de la Cámara de Representantes. El resultado de la votación fue apabullante: 80 votos a favor en 81 diputados presentes. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores.

La norma declara de carácter obligatorio la realización de debates en la instancia de balotaje. En caso que algún candidato se niegue a pasar por esa instancia, no cobrará el subsidio que paga el Estado por voto recibido.



Está previsto que en las elecciones de 2024 la obligatoriedad incluya a los candidatos que se presenten a las elecciones de octubre.



Durante la mañana de ayer, la Comisión de Constitución de Diputados aprobó el proyecto de ley por mayoría. Fue el diputado nacionalista Pablo Abdala quien se encargó de confirmar que su partido votaría la iniciativa. “Qué no se diga que nosotros tememos a los debates”, dijo. No obstante, los blancos votaron en contra de algunos artículos.



La iniciativa original obligaba a realizar debates previo a la elección nacional de octubre, pero esto fue cambiado en el debate del proyecto final, debido a la polémica que generó.



El primer proyecto fue presentado por el diputado Fernando Amado, quien en ese entonces integraba el Partido Colorado. Ahora alcanzó un acuerdo para apoyar al candidato Daniel Martínez tras pasar por la fracasada coalición “La Alternativa” con el Partido Independiente (PI) y otros grupos.



Amado aseguró que el proyecto “colabora con la democracia y ofrece más elementos para el votante”. La iniciativa recibió elogios del diputado del PI Daniel Radío. Por otro lado, la diputada Elena Grauert, excorreligionaria de Amado, fue la única legisladora que votó en contra del proyecto.



“No creo que sea necesario regularlo todo, yo creo en la libertad de expresión y en que cada uno puede tener la estrategia que le parezca”, apuntó la diputada.