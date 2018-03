Calloia gastó US$ 28.000 con la tarjeta corporativa del BROU

Mientras ocupó la presidencia del Banco República entre los años 2009 y 2014, el frenteamplista Fernando Calloia gastó un poco más de $ 140.000 y US$ 28.000 en restaurantes, alojamientos y pasajes aéreos.

Al igual que los otros directores del banco, Calloia tenía su propia tarjeta corporativa Mastercard con un límite de crédito de $ 159.252. También estaban habilitados para hacer uso de las mismas el gerente general y el secretario general del banco.

El uso de las tarjetas corporativas se rige por un reglamento especial aprobado por el Banco República el 1° de noviembre de 2005. Son excluidos de los gastos institucionales los retiros en efectivo, pagos de combustible y artículos de uso personal.

De ahí la polémica generada a partir del uso de las tarjetas que hizo el expresidente del Banco República Pablo García Pintos, que junto a tres exintegrantes del directorio del banco estatal realizaron 400 transacciones por un total de US$ 21.000, tal como informara Búsqueda. En entrevista con radio Sarandí, García Pintos admitió que empleó la tarjeta corporativa para financiar al Partido Nacional. Tras la polémica anunció en Nuevo Siglo que devolverá la plata que gastó y renunciará al Partido.

Según información a la que accedió El País, en el caso de Calloia no hay gastos por fuera del reglamento. Los gastos en pesos son en su mayoría de almuerzos y cenas en diferentes restaurantes. La más abultada es de $ 30.965 y corresponde al 9 de septiembre del 2009, fecha en que se celebró una cena con disertantes del seminario "Desarrollo del mercado de capitales y banca de inversión", según se aclaró desde la secretaría de Calloia a la gerencia encargada de controlar las tarjetas.

Ese mismo mes, el gasto total en restaurantes fue de $ 51.028. Se destaca un almuerzo con el jurado que entendió en el concurso arquitectónico del Banco República y otro con representantes del Banco de Desarrollo de Brasil. A todos los llevó al restaurante Rara Avis, uno de los lugares en el que más usó la tarjeta corporativa Calloia. En el menú de platos elegidos aparecen: salmón fresco a la miel, tourneados de lomo, carré de cordero, risotto de calamaretis, conejo en tres cocciones, entre otros.

En tanto, en el exterior los gastos se concentran en alojamientos, pasajes en misiones autorizadas por el directorio del Banco República y seguros de viaje. Por ejemplo, en julio de 2009 gastó US$ 1.041 en el hotel Jardín de Recoletos en España, en diciembre de 2012 usó la tarjeta para pagar US$ 1.908 en un hotel en Londres, donde participó de la premiación de la revista The Banker y visitó las instalaciones de las revistas Euromoney Magazine y World Finance, según consta en el detalle entregado por su secretaría.

De la información sobre el uso de las tarjetas de Calloia se desprende que realizó varias devoluciones, entre ellas se destacan una de US$ 2.776 y otra de US$ 1.904 por pasajes aéreos en 2010, y otra por multas por cambio de fechas de los boletos.

Asimismo, la actual vicepresidenta del Banco República Adriana Rodríguez (MPP), gastó $ 40.000 y US$ 1.693, desde octubre de 2014 a diciembre de 2015. El monto mayor de gastos corresponde a noviembre de 2014, cuando se pagó US$ 1.141 por una cena para 22 personas del Banco de Comercio de Cuba en el restaurante El Milongón.

Por su parte, la exdirectora del Banco República Sylvia Naveiro (Frente Amplio), realizó gastos con la tarjeta corporativa por US$ 143 y $ 17.226. Si bien usó la tarjeta corporativa para una compra en Forever 21 en Estados Unidos, reintegró los US$ 180 gastados. En tanto, figura entre los estados de cuenta que el 14 de octubre de 2014 cargó combustible por $ 1.251 en una estación de Petrobras, algo que quedaría por fuera de las compras que se pueden realizar con la tarjeta corporativa.

El uso que le daba cada director a su tarjeta corporativa era seguido de cerca por una de las gerencias del Banco República, ya que según se desprende de la información a la que accedió El País, se realizaban informes cuatrimestrales sobre cada uno de los gastos realizados. Además para aprobarlos se requería la firma de todos los directores. Esta práctica se inició a partir del año 2005, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno nacional.

El uso de las tarjetas corporativas en los entes del Estado salió a la luz a partir del caso Ancap. El exvicepresidente Raúl Sendic gastó $ 538.973 y US$ 38.325 entre 2010 y 2013. Por haber gastado en artículos personales y no relacionados a su función, el fiscal Luis Pacheco solicitó su procesamiento.

Los gastos con plásticos de directores de OSE

Los directores de UTE y OSE gastaron con sus tarjetas corporativas $ 1.370.000 entre 2010 y 2017, de acuerdo a información divulgada por el programa Así nos va de Radio Carve. Usaron la tarjeta para pagar traslados, almuerzos y cenas dentro y fuera del país.

El que más gastó fue el exvicepresidente del organismo Daoiz Uriarte (Vertiente Artiguista), en total fueron $ 89.418 y US$ 2.300 en ese período. Figuran gastos en restaurantes de Bodegas Bouza, La Corte, Rara Avis y Panini; hoteles y parque UTE-Antel, entre otros.

El 30 de octubre de 2011, Uriarte usó la tarjeta en el free shop "DutyFree" y gastó 66 dólares. Por otro lado, en el Hotel "Circa on the Square" de Sudáfrica gastó 407 dólares. En declaraciones a la prensa, Uriarte aseguró que las compras realizadas mientras estuvo en la vicepresidencia del organismo no fueron de carácter personal.

El presidente de OSE Milton Machado gastó de 2011 hasta fines de 2016 un total de $ 24.800 y US$ 360. Entre sus gastos aparecen almuerzos en los restaurantes Lindolfo, Rum y pago por hoteles en el exterior.

En tanto, el expresidente de OSE Carlos Colacce gastó entre 2010-2011 $ 3.787 y US$ 20 con la tarjeta corporativa del ente para pagar un restaurante y gastos de hotel en el exterior del país.