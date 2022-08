Se calienta la interna de la coalición tras dichos de Lust sobre postura de Cabildo en la Rendición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado Eduardo Lust de Cabildo Abierto (CA) aseguró que, si no se encontraba una solución de largo plazo para financiar la pérdida de recursos de la Universidad de la República (Udelar) a raíz de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad en la Rendición de Cuentas, su partido no acompañaría la iniciativa en Diputados. Las declaraciones del cabildante generaron preocupación entre los legisladores de los otros partidos que integran la coalición, ya que no era lo que se había hablado.

Además, los dichos de Lust generaron molestias entre los cabildantes, quienes manifestaron que la posición del diputado era personal y que la generalizó al partido. La situación llegó a tal punto que cerca de las 18:00 horas —mientras transcurría en la Cámara de Diputados la discusión sobre los artículos de AFE— el coordinador de bancada, Sebastián Cal, y legisladores del Partido Colorado mantuvieron una reunión con él.

Más temprano, Lust dijo a El País que son unos $ 790 por mes que paga cada profesional, y que con ese dinero se hace “mucha obra en el interior”, como en Salto y Paysandú.



La clave del problema de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad es que, con su supresión, el centro de estudios pierde una fuente de ingreso de US$ 13 millones anuales. Parte de la compensación se resuelve en Diputados y la otra quedará en manos del Senado, según dijeron legisladores de la coalición previo a que el proyecto ingresara al plenario.