Caggiani evitó calificar de dictador a Castillo y habló de la expectativa que había de su gobierno

El senador frenteamplista Daniel Caggiani evitó calificar de dictador al expresidente peruano izquierdista Pedro Castillo que ayer dio un golpe de Estado fallido y posteriormente fue destituido.

Consultado sobre si Castillo quiso ser un dictador tras disolver el Congreso y ordenar un gobierno de emergencia, retrucó: "No sé, yo creo que no pudo tener la capacidad de construir un gobierno que tenga liderazgo político, y ahí terminó pasando lo que terminó pasando".



Sobre si debió o no existir un pronunciamiento de la coalición de izquierda ante las medidas que tomó Castillo, Caggiani respondió en rueda de prensa: "No, creo que sin dudas fue todo muy rápido, sucedió todo en pocas horas. No hay ninguna comunicación de ningún gobierno que haya tenido la capacidad de estar en menos de 10 minutos o 20 minutos sacando declaraciones con los cambios drástico que hubo".



En tanto, valoró que el gobierno uruguayo emitió un comunicado "acorde" a la crisis desatada y enfatizó que la crisis política debe ser "resuelta por los propios peruanos".

Caggiani añadió que lo que está sucediendo en Perú es de una "extrema gravedad institucional" y puntualizó que "no es algo que tenga que ver solamente con Castillo, que indudablemente no tuvo la capacidad de construir una mayoría política parlamentaria que sustente su gobierno".



"Luego había debilitado su figura y terminó tomando decisiones que terminaron apresurando esta situación de declarar la vacancia por parte del Congreso, pero en realidad en Perú hay una falta de estabilidad política muy fuerte: en los últimos seis años ha habido seis presidentes diferentes", manifestó.



Consultado sobre si fue una decepción para el Frente Amplio la actitud que tomó Castillo en las últimas horas, dijo que "fue un gobierno que enfrentó al Fujimorismo y creo eso en Perú es bastante", en referencia a que el partido del expresidente Alberto Fujimori y su hija Keiko "tiene el poder de Perú hace muchos años".



"A mí me gustan, personalmente, los gobierno que comienzan y terminan sus mandatos, respetando sin dudas el orden constitucional, el respeto a los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, y creo que en Latinoamérica tendríamos que tener mayores niveles de estabilidad para que eso suceda; no está fácil que suceda en nuestros países. Por suerte Uruguay en ese sentido somos una isla en ese marco de inestabilidad", añadió Caggiani.