CAFO sigue sin tomar una decisión acerca de si presta o no el Centenario para acto del “Sí”; en el FA hay molestia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) sigue sin tomar resolución acerca de si brinda o no el Estadio Centenario para que la comisión por el “Sí” a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) haga un acto el próximo 12 de marzo.

El órgano que administra el estadio, que luego del último convenio está conformado por tres delegados de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y tres de la Intendencia de Montevideo, deliberó ayer por un espacio de tres horas y se tomó un cuarto intermedio hasta hoy, porque los integrantes de la comisión no se pusieron de acuerdo en temas que van “desde lo jurídico hasta lo económico”, dijo a El País el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo.



Esto generó -ya venía generando- malestar general en la comisión por el “Sí”, porque entienden que la dilatación de la decisión -corolario de una discusión que arrastra varios idas y vueltas desde comienzos de febrero- no es otra cosa que falta de voluntad política.



“Si fuera por mí, no perdería ni un minuto más en esto. Está claro que no tienen la actitud de favorecer una acción democrática”, valoró Fernando Pereira. “Este es un acto de partidos democráticos y asociaciones civiles. Si no quieren laudar, que digan que no y chau, y lo haremos en el Velódromo”, agregó el presidente del Frente Amplio en diálogo con El País.



Es que los promotores de la derogación, siguió, precisan que el tema se defina cuanto antes para poder realizar así la convocatoria de un acto que será importante para la recaudación de la campaña, que es costeada por la coalición de izquierda y el Pit-Cnt.

“Yo la verdad no entiendo cuál es el drama, ni el problema que tienen. Porque no están tomando una posición política, están tomando la decisión de alquilar el estadio para que haya un espectáculo con artistas de primera línea, y que será con la finalidad de recaudar para la campaña”, continuó el dirigente.



La novela en la que el presidente del FA no quiere perder más tiempo empezó el 3 de febrero, cuando CAFO anunció que la solicitud que habían hecho Pereira y Rafael Michelini había sido descartada.



Por esas fechas, el presidente del FA ya respondía molesto en declaraciones a la prensa. “¿Por qué decís que no? ¿Cuál sería la diferencia de prestárselo a un privado si nosotros lo estamos pidiendo como privado?”, se preguntaba Pereira.



Días después la comisión pro referéndum pidió la reconsideración, y CAFO decidió entonces que como la Intendencia de Montevideo estaba decidida a prestar el recinto y los delegados de la AUF intentaban hacer prevalecer el criterio de preservar de todo elemento de politización al icónico estadio, el paso que había que dar era elevar el tema al órgano rector del fútbol nacional.

La AUF analizó el planteo la semana pasada y el miércoles, tras un análisis jurídico, resolvió que no había inconveniente alguno en ceder al pedido del bloque de izquierda.



El argumento para dar el visto bueno fue que “históricamente siempre se han aceptado” actos políticos en el estadio y que “no existe ninguna norma que lo impida”, explicó Gastón Tealdi, vicepresidente de AUF. “La única limitación es nuestra y de la FIFA para los espectáculos deportivos”, dijo, y agregó que “los detalles” de la organización del acto a partir de ese momento los tenía que ajustar CAFO.



Y CAFO seguirá discutiendo este asunto hoy en la tarde, pero Lombardo adelantó que el estudio del caso seguirá siendo difícil.



“Es un tema muy complejo, porque hay una cantidad de factores, muchos de los cuales son jurídicos, y los tenemos que afinar bien”, dijo el CEO de la comisión, que recalcó que todo se trataba de “llegar a un punto de acuerdo”.

El costo.

En el Frente Amplio también hay apuro en conocer los detalles del arrendamiento del estadio -que en realidad sería la Tribuna Olímpica, la misma que se usó para los espectáculos que dieron en diciembre pasado No Te Va Gustar y Jaime Roos- para saber si el partido puede afrontar la exigencia económica.



Fuentes de la AUF señalaron a El País que el costo estimado de montar un escenario de las características del espectáculo que llevarían adelante los promotores del “Sí” no baja de unos US$ 30.000. Y que podría ser más viable económicamente si se pudiese compartir el escenario con otro espectáculo, como el que precisamente tenía planificado hacer La Vela Puerca, el 19 de marzo. Esto último, no obstante, ya quedó por el camino porque CAFO no habilitó esa fecha, ya que a partir del 14 de marzo no se puede realizar ningún evento en el Centenario por disposición de la FIFA, para cuidar el campo de juego de cara al partido que jugará la selección por las eliminatorias el 24 de ese mes.



Para Pereira, de todas formas, no necesariamente tiene que recurrirse a un escenario de grandes proporciones.

“Tiene que haber niveles intermedios muy decorosos y que permitan que haya un ingreso económico que no podemos resignar”, concluyó el exsindicalista.