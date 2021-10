Cafiero pidió "consensuar" en el Mercosur y Felipe Solá fue contra Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de las tensiones en el Mercosur por el avance de Uruguay en un estudio de factibilidad para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el nuevo canciller argentino, Santiago Cafiero, envió un nuevo mensaje para ratificar sus diferencias con el camino iniciado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Con su posicionamiento, y con el de otros funcionarios diplomáticos argentinos de trato directo con Uruguay, a lo que también se sumó ayer el exministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, la administración de Alberto Fernández ratificó su discrepancia con el reclamo de Uruguay en alianza con Brasil de flexibilizar el bloque regional.

“Si siempre arreglamos nuestros problemas mediante el consenso y salimos adelante, ¿por qué hoy no?”, se preguntó Cafiero en una columna que la Embajada Argentina en Uruguay difundió ayer en el marco del aniversario de la newsletter Dos Orillas que todos los meses publica la representación diplomática del país vecino. Además, consideró “una gran noticia constatar que el Mercosur no padece de una compulsión a desgastarse”.

Cafiero, que asumió en Relaciones Exteriores luego de ser removido como jefe de gabinete de Alberto Fernández tras la derrota del peronismo en las elecciones primarias legislativas, estuvo el martes reunido con el canciller Francisco Bustillo.



En la misma publicación que Cafiero, el presidente argentino Fernández opinó de modo general que “el destino compartido” de Argentina y Uruguay indica no buscar “suerte individualmente”.

Pero fue el excanciller Solá quien más avanzó con las críticas al gobierno uruguayo. “Uruguay ha tenido una actitud muy dura respecto del Mercosur y muy ideológica. Uruguay me parece que tiene un presidente que usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da réditos”, dijo durante una entrevista con CNN. “Por supuesto eso no puede durar mucho, pero nosotros somos acreedores en la relación bilateral. Uruguay nos debe más cosas a nosotros que nosotros a Uruguay”, agregó.



En el listado de “deudas”, el excanciller nombró un reclamo por buques que pescan en las islas Malvinas y según aseguró se abastecen en Montevideo, así como el monitoreo “adecuado” de una “nueva pastera”.



“Consideramos que esa zona que rodea a Malvinas es zona económica exclusiva de Argentina usurpada. Entonces los buques que van a pescar ahí se reabastecen en todo sentido en Montevideo”, continuó.

Según Solá, este tema fue planteado a Lacalle Pou y al canciller Francisco Bustillo. “Tenemos fotos de esto. Nos hemos quejado muchas veces. Se lo dije al canciller y al presidente con la venia del presidente Fernández en Olivos en agosto y la verdad es que no creo que sean cuestiones para poner debajo de la alfombra”, agregó.



El excanciller también afirmó que “hay una nueva pastera en el Río San Juan que desemboca en el Río Uruguay y no existe un control adecuado, y Argentina no está de acuerdo con eso”. La planta de celulosa en construcción, la llamada UPM 2, en realidad está en Pueblo Centenario, una localidad a orillas del Río Negro. Argentina había planteado el período pasado un monitoreo en la desembocadura del Río Negro. Uruguay respondió con información del proyecto pero puntualizó que era una decisión soberana por estar a más de 200 kilómetros del límite territorial, dijeron a El País fuentes de la Comisión Administradora del Río Uruguay.