Cadena nacional: Vázquez dijo que "no firmó nada", pero Larrañaga mostró el documento

Esta mañana, cuando el presidente Tabaré Vázquez iba a votar y habló con la prensa, fue consultado sobre la cadena nacional que solicitó realizar Jorge Larrañaga para hablar sobre su campaña "Vivir sin miedo".

Vázquez aseguró que todavía no se decidió que tenga lugar mañana lunes, y aseguró que no sabe de dónde salió esa versión. "El que firma la resolución soy yo y yo no firmé nada", declaró.

Sin embargo, minutos después, Larrañaga publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se ve la resolución con fecha 20 de junio y firmada por el presidente.

Esta es la carta firmada por el Presidente de la República comunicando la fecha establecida para la cadena.

A eso se sumó una charla con el Prosecretario Roballo.

Toma nunca contestó nuestras llamadas. pic.twitter.com/GIrWIqkLN4 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 30 de junio de 2019

Esta mañana en Paysandú, Larrañaga dijo que la carta recibida en manos de Silvia Ferreira elevada por las autoridades indicaba que era para el día siguiente del las elecciones internas, “sino me afectó el aire de la madrugada, es primero de julio”.

“¿Cómo que no la firmó?, la tenemos a la carta firmada por el Presidente”, acotó el líder de Alianza Nacional en referencia a interpretaciones contrarias manifestadas por el oficialismo y sostuvo que a él lo había llamado el pro Secretario de la Presidencia.



“Me dijo claramente que tenía que ser el lunes o a lo sumo podría gestionar dos o tres días mas. Le respondí que es inadmisible porque el antecedente del anterior plebiscito, José Mujica con el pro Secretario Guerrero otorgaron de común acuerdo con los que estaban en una posición y la otra, cinco días antes de la elección de octubre del 2014”, recordó.