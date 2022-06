Cabildo reclama su cargo en la Corte Electoral y suma enojo con los colorados: ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una historia de no acabar y a medida que pasan los días -semanas y meses-, se va acumulando una frustración que el que se siente perjudicado ya no sabe qué hacer para manifestarla.

El molesto es Cabildo Abierto, el socio de la coalición que reclama, casi que desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou en marzo de 2020, el lugar que le corresponde en la Corte Electoral, de acuerdo a la votación obtenida en las elecciones de 2019. Pero como para la designación de los ministros de este órgano se requieren mayorías especiales, previamente deberían haber acuerdos en el Parlamento que involucren tanto al Frente Amplio como a los cinco partidos que forman parte de la alianza oficialista.



El enojo de los cabildantes -porque a esta altura la molestia es enojo- se dirige concretamente al Partido Colorado, pues las negociaciones están trancadas por esta colectividad, que entiende que el suplente del presidente de este organismo -que hoy es Wilfredo Penco y hay acuerdo para que siga siéndolo- debería corresponderle a ellos y no a la oposición.



En la última reunión de coordinación de los senadores del oficialismo que se realizó esta semana, los colorados pidieron 10 días para resolver este asunto, ya que el líder de su sector mayoritario -Ciudadanos- se encuentra de viaje en Suecia participando de la conferencia “Estocolmo +”.



Pero como hasta ahora la votación de la Corte Electoral se ha ido dilatando por distintos motivos -primero fue la pandemia, luego las elecciones departamentales, después la recolección de firmas contra la LUC y al final la realización de la consulta popular del 27 de marzo-, la paciencia de los cabildantes llegó a su fin. “Lo que más nos duele es que la coalición no esté respetando lo que dijeron las urnas”, reclamó en diálogo con El País el diputado Álvaro Perrone, que adelantó que además de solicitar una entrevista con el presidente Lacalle Pou por este tema -tal como fue anunciado días atrás-, si las negociaciones siguen sin prosperar también buscará reunirse con el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

Sobre lo que pretende este partido -de que el suplente del organismo no sea del FA-, Perrone aseguró que es “un imposible que no va a pasar”, y que los dirigidos por el senador Guido Manini Ríos se plantean dos escenarios en caso de mantenerse todo incambiado, lo que implicaría -entre varios otros enroques- el ingreso de la cabildante Sandra Chá por el ministro colorado Juan Máspoli.



Uno de ellos es intentar que se convoque a la Asamblea General para votar los cuatro ministros que ocupan cargos políticos, y que la suplencia del presidente se resuelva más tarde.



El otro es un poco más drástico. “Si esto sigue así -advirtió Perrone-, nos vamos a retirar de la comisión especial sobre financiamiento de partidos político” para abandonar “toda negociación” sobre un proyecto de ley que busca dar transparencia a las donaciones en las campañas, y que discuten todos los partidos. “Porque como ya lo hemos dicho -remató el diputado- no vamos a votar una ley que propone que la Corte Electoral, que no integramos, controla la transparencia del financiamiento partidario”.



De todas maneras, fuentes coloradas señalaron que no habrá “mayores problemas” para destrabar estas negociaciones de una vez por todas, y que a la vuelta del viaje del ministro Peña se zurcirá el reclamado acuerdo.