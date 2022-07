Cabildo con inquietudes y el Frente Amplio ya con críticas sobre la reforma previsional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las principales reformas que busca llevar adelante el gobierno en este período -si no la principal- ya está en camino: la transformación del sistema previsional se encuentra a horas de convertirse finalmente en un anteproyecto de ley que terminará de redactarse este fin de semana, según informaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

Luego, tal como está previsto, ese texto será presentado a los líderes de los socios de la coalición en una reunión que tendrá lugar este miércoles. Allí, el expresidente colorado, Julio María Sanguinetti, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres -referente del Partido Independiente-, y el senador y conductor de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, verán entonces la propuesta formal del gobierno.



Hay algunos ejes de la iniciativa que se conocieron en las últimas horas. Por ejemplo, que será una reforma que implicará un período de transición de unos 20 años, que se dispondrá de aumentos para las jubilaciones mínimas y que todo el mecanismo comenzará a funcionar media década luego de entrada en vigencia de la ley.

Pero hay otro punto, que también trascendió y que generó algunas preocupaciones dentro del oficialismo, no en cuanto a la intención -que se comparte plenamente- sino respecto a cómo será formulado en el texto. El aspecto en cuestión es la exoneración de esta reforma para los trabajadores rurales y del área de la construcción. Y las inquietudes en este sentido surgieron en Cabildo Abierto, en cuyas filas se preguntan qué alcance tendrá está limitante, y si se contemplarán todas las aristas.



El diputado Álvaro Perrone dijo sobre esto que la desafectación para esos dos tipos de trabajadores es algo que tiene que definirse de forma “bien clara y diferenciada”. “Hay que ver si se incluye a todos los trabajadores rurales o si se hacen categorías”, explicó el representante, que sostuvo lo mismo para el caso de la construcción: “¿Y qué ocurrirá en los casos de las personas que trabajaron en estos rubros y luego se pasaron a otros”, también se preguntó Perrone. “Hay que ser muy puntillosos, porque si no va a haber una cantidad enorme de reclamos”, agregó.



Manini Ríos, en tanto, quien desde un principio señaló la importancia de convencer al pueblo uruguayo de la necesidad de esta reforma, señaló a El País que su partido apoyará la reforma si la encuentra “buena” y propondrá mejoras si no es así. Pero que lo fundamental para Cabildo Abierto -dijo- es que se haga hincapié en “las jubilaciones mínimas que hoy son insostenibles”. “Tienen que tener un aumento grande”, reclamó el senador, que continuó: “Es algo que tiene que ser contemplado, porque hay gente que tiene problemas para jubilarse, y además hay que generar un punto de partida más acorde a la realidad de las personas”.

Por el lado del Partido Colorado el tema será tratado este lunes en el Comité Ejecutivo Central, como previa al encuentro del miércoles, según dijeron fuentes de la colectividad.

Difícil consenso

En el Frente Amplio predomina cierto fastidio con el hecho de que el gobierno solo haya hecho “anuncios” en este tema, pero sin materializarlos en una propuesta. “Estamos ante un problema, porque el gobierno solo hace anuncios desde hace dos años, cuando lo que tienen que hacer es concretar el proyecto”, dijo el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.



El diputado Sebastián Valdomir (MPP), además, calificó de gesto “populista” el decir que se incluirá en la reforma un aumento para las jubilaciones más bajas, “porque para eso no se precisa ninguna reforma”. “El Frente Amplio lo hacía todos los años desde 2007”, cuestionó el legislador.



Consultado sobre si la oposición se prestará para lograr el consenso, dijo que asegurar eso hoy es difícil, “porque se está lejísimo” tanto de conocer el proyecto en profundidad como de subsanar “las diferencias sustanciales” que ya tienen con las recomendaciones elaboradas por la comisión de expertos.