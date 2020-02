Cabildo Abierto suspende y amonesta a varios dirigentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal de Disciplina de Cabildo Abierto sancionó a una docena de dirigentes y militantes que incumplieron con la normativa partidaria. Se trata de una decisión política que se produce en medio de las negociaciones por las candidaturas municipales. Uno de los casos tiene que ver con Andrés Peralta, un dirigente del departamento de Lavalleja que resolvió unirse a la campaña departamental de la candidata nacionalista Carol Aviaga.

El dato fue publicado por el diario Serrano y confirmado por El País. La decisión fue asumida el día 27 de enero por la Junta Nacional de Cabildo Abierto tras recibir el informe del Tribunal.



El coronel retirado Raúl Lozano, vicepresidente de Cabildo Abierto, se negó a explicar la situación individual de los sancionados. No obstante, aclaró que “el ser humano como tal se equivoca y comete errores que no se pueden dejar pasar”.



La mayor parte de los sancionados son dirigentes que no acataron las líneas partidarias sobre la política de alianzas rumbos a las elecciones departamentales de mayo.



Además, se han constatado algunos ataques en las redes sociales entre dirigentes del interior. En esas refriegas producidas en el mundo digital se manejaron informaciones que no eran verdaderas y se resolvió una sanción al responsable.

“Determinamos que el partido mantuviera su identidad y como tal se resolvió que podían determinarse algún tipo de alianza con otro partido. La idea era negociar como partido y no como agrupación”, dijo Lozano a El País.



El objetivo táctico era evitar que las agrupaciones departamentales de Cabildo Abierto resolvieran ir con candidatos diferentes de partidos distintos.



Lozano recordó que Cabildo Abierto apunta a fortalecer su unidad como partido y destacar la identidad. “Para ello determinamos lineamientos generales que los cabildantes y dirigentes deberían seguir”, dijo.

En todos los casos hubo distintas advertencias desde los dirigentes principales. Sin embargo, algunos de ellos resolvieron seguir adelante con sus iniciativas. Ante ese panorama, los dirigentes que integran la Junta Nacional decidieron aplicar sanciones. La más dura implica la expulsión, también hay suspensiones por 60 días, prohibición de usar el lema y simples amonestaciones.



Las expulsiones, en caso que se produzcan, deben ser homologadas en el próximo Congreso del partido. En tanto las suspensiones y amonestaciones ya se hicieron efectivas.



Hasta el momento Cabildo Abierto no ha desarrollado un sistema de afiliaciones.



Lozano anunció que se está trabajando para contar a la brevedad con una base de datos nacional y departamental de los adherentes al partido.



En tanto, Cabildo Abierto cuenta con distintos organismos departamentales y nacionales que rigen la actividad partidaria interna.