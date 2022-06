Cabildo Abierto exigirá “respeto” en una reunión con la coalición: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este es un asunto que desde hace tiempo representa un problema en la coalición de gobierno. Pero, en lugar de buscarse una solución, para la visión de los que se ven perjudicados -por un enredo cuya solución no aparece en el corto plazo- todo lo que ha ocurrido hasta ahora va en una dirección exactamente opuesta.

Lo que está en el centro es la conformación de la Corte Electoral, pues la nueva integración -acorde a la representación signada por los resultados de las elecciones de 2019- aún no fue votada por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, ya que la Constitución demanda mayorías especiales. Y quien más ha exigido llegar a un acuerdo que le permita tener al ministro que le corresponde es Cabildo Abierto, que mañana reclamará con énfasis destrabar el conflicto en una reunión de la coalición de gobierno que se hará al mediodía en la Torre Ejecutiva.



Es allí que directamente pedirán que se los “respete”. Así, sin más, tal como lo dejó en claro el diputado cabildante Álvaro Perrone en diálogo con El País: “Nosotros sentimos que dentro de la coalición de gobierno no nos están respetando y vamos a exigir que lo hagan”.



La instancia en la que harán esta demanda es un encuentro de coordinación del oficialismo, de esos que cada tanto se hacen y que son convocados por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para justamente poner en consideración temas parlamentarios en los que no haya consenso, y también limar asperezas.

Habrá varios temas a conversar -sin ir más lejos, la Rendición de Cuentas- pero todos saben que la preocupación de Cabildo Abierto por su sitio en la Corte Electoral estará sobre la mesa, sobre todo a raíz del último planteo que hizo el Partido Colorado. Porque esta colectividad sostiene que el cargo de suplente del presidente de este organismo -que actualmente es Wilfredo Penco y no hay discrepancias para su continuidad- debería corresponderle a ellos y no a la oposición. El problema está que acordar esto, entienden los cabildantes, haría que los tiempos se retrasen aún mucho más.



En una conversación de coordinación mantenida en la primera semana de junio, los colorados habían pedido que para avanzar en el tema se esperaran unos 10 días, hasta el retorno del referente de Ciudadanos, el ministro Adrián Peña, que en ese momento se encontraba de viaje. Ese tiempo ya pasó y en las últimas horas los dirigidos por Guido Manini Ríos recibieron una respuesta que no les gustó, y que contenía un nuevo planteo de los colorados: que la resolución de la integración de la Corte Electoral se tome en conjunto con la del Tribunal de Cuentas (TCR).



Para elegir los cargos del TCR también se necesitan mayorías especiales en el Parlamento, esta resolución está trancada porque no hay acuerdo con el Frente Amplio para definir su integración, en particular por aspiraciones de los colorados.



“Negociar paquetes es algo que se intentó hacer desde un principio”, reconoció por su parte el senador cabildante Raúl Lozano, en referencia a todas las negociaciones sobre la conducción de los organismos que demandan acuerdo del sistema político, como la Fiscalía, el TCR o incluso la Suprema Corte de Justicia. “Pero nosotros entendemos que de esta forma es muy difícil llegar a acuerdos”, agregó.



El reclamo de los cabildantes tampoco fue bien recibido por los colorados. “Se nos imputa algo que no deberían, porque votar la Corte Electoral con el Tribunal de Cuentas ha sido una tradición, además que es algo que ya fue planteado”, dijo el diputado Felipe Schipani. Perrone contestó que “no está escrito en ningún lado” que ambos órganos deban votarse juntos, y recordó que los cabildantes amenazan con retirarse de la comisión especial de financiamiento de partidos si no obtienen lo que demandan.