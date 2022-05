Cabildo Abierto avala la creación de nuevas agrupaciones nacionales dentro del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con centenares de asistentes, Cabildo Abierto realizó ayer su segundo congreso partidario, en el cual se aprobó habilitar formalmente la creación de nuevas agrupaciones nacionales dentro del partido que lidera el senador Guido Manini Ríos.

Asimismo, el legislador reafirmó la postura de Cabildo Abierto a expresarse y actuar aun discrepando con las políticas oficiales, en el entendido que ese aspecto -que podría interpretarse como díscolo- “enriquece” a la coalición de gobierno.



Tanto en su discurso como en declaraciones a los medios que asistieron a la Criolla de Las Piedras, Manini Ríos dijo que Cabildo “sigue creciendo” y afirmó que la meta “es llegar a la presidencia” de la República.

El congreso de Cabildo, en el que participaron los ministros Irene Moreira (Vivienda) y de Salud Daniel Salinas, así como los senadores y diputados, comenzó a las 9 de la mañana y culminó a las 15:30.



En el discurso que pronunció Manini Ríos se expresaron varias de las aspiraciones de Cabildo Abierto como partido político, además de pintar un cuadro de situación que apunta a transmitir optimismo y confianza ante el porvenir.

Álvaro Perrone, diputado por Canelones, señaló a El País que la habilitación a formar nuevas agrupaciones dentro de Cabildo Abierto fue “lo más importante” de la jornada.



“Hasta ahora no tenía sentido que hubiese más de una corriente cuando se formó el partido. Ahora que se está creciendo, vemos la necesidad de llegar a más población, para que surjan diferentes énfasis en torno a temas como medioambiente, cultura y otros”, explicó Perrone.

Si bien todavía no se han presentado nuevas agrupaciones, “informalmente” figuras como la ministra Moreira y el diputado Eduardo Lust estarían impulsando espacios propios de alcance nacional.



“En 90 días se va a reglamentar este aspecto de los nuevos sectores”, dijo Manini Ríos luego del discurso. “Todo el que se arrime va a tener que cumplir con la coincidencia de lo que es la médula de Cabildo Abierto: el ideario artiguista que se sostiene en lo que entendemos dos pilares fundamentales: la sensibilidad por los más frágiles, y no aceptar que se nos gobierne desde afuera. Si no coincide con eso, está en el partido equivocado”, subrayó.

Segundo congreso partidario de Cabildo Abierto. Foto: Leonardo Mainé.

También expresó que “es un dato de la realidad que todas las semanas una o dos agrupaciones se sumen a Cabildo Abierto”, algunas que son nuevas y otras que vienen de otras tiendas. “Por eso es fundamental organizarnos para poder recibir a esa gente”, enfatizó el líder de Cabildo.



De lo contrario, dijo, “los cabildantes gastaremos inútilmente las energías y estaremos más expuestos a la frustración”. “No podemos darnos ese lujo de ninguna manera. Por eso, les pido dos cosas: unidad y organización”, insistió en un mensaje a la interna de Cabildo.

Para cumplir con ese objetivo se habilitará la formación de nuevos sectores: “La vida de Cabildo Abierto depende de la creación y crecimiento de estas agrupaciones en todos los rincones del país, con el propósito de organizar y formar a los cabildantes”, subrayó Manini.



Optimista con el futuro del partido, Manini apuesta al “crecimiento” en todo el país. “No tenemos claro cuál va a ser nuestro techo y apostamos por lo máximo, a pelear por la presidencia de la República”, afirmó en diálogo con El País.

Segundo congreso partidario de Cabildo Abierto. Foto: Leonardo Mainé.

Menú con torta fritas y buseca

Luego de que el senador Guido Manini Ríos cerrara el segundo Congreso de Cabildo, los algo más de 360 asistentes se relajaron. A juzgar por las apariencias, era una muchedumbre en lo que predominaba una relativa sobriedad en los atuendos, condimentada por detalles rurales (boinas, botas). Uno de los asistentes calificó esa apariencia como la de los “botudos’”, en contraposición a los “galerudos”, una clasificación popularizada por Benito “Chicotazo” Nardone (1906-1964).



El menú fue una buseca hecha con mondongo, panceta, chorizo y otras carnes en grandes cantidades además de muchas verduras, y papas. En total, los cocineros hicieron ese plato para 450 personas. En la cocina, uno de ellos mostraba dos grandes ollas con lo que había sobrado, y señalaba: “También sobraron torta fritas. ¿Quiere llevar algunas?”. Cuando todo estaba terminando, unos militantes se sacaban fotos antes de partir hacia Maldonado. “Estamos muy contentos con lo hecho hasta ahora por el partido, y porque somos de San Carlos, el pueblo más comunista que hay. Ahí siempre ganaba el Frente”, comentó uno.

La importancia de los partidos

En su discurso, el senador Guido Manini Ríos destacó la relevancia de la actividad política: “Reivindicamos el rol fundamental de los partidos, pero advertimos que la negación de las raíces históricas, el alejamiento de la gente, junto a onerosos patrocinios de corporaciones económicas y discursos prefabricados del marketing político, minan las convicciones”.