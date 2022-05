Cabildante que busca declarar insalubre a la enfermería respondió a críticas de la FUS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera respondió este viernes a las críticas del vocero de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, quien apuntó contra su proyecto para que se considere el trabajo de los enfermeros insalubre. “Usted como representante de un colectivo de la salud, debería apoyar esta propuesta, ver el bosque y no el árbol”, señala la representante en un comunicado.

Tiempo atrás, Bermúdez había afirmado que desde Cabildo Abierto hay una “clara intención” de “politizar” las falencias de los trabajadores por el proyecto. “Sería bueno que la diputada, antes de avanzar en el tema, conversara con la FUS, que es el sujeto central en la negociación colectiva”, dijo en su momento a El País.



En este sentido, el documento difundido por Capillera sostiene: “Venimos trabajando en este proyecto desde el día 12 de mayo 2020, y desde ese primer momento la FUS estuvo en conocimiento del mismo, cuando les envié mi exposición en cámara durante la media hora previa”.

“Nuestra única intención con este proyecto es ayudar a los enfermeros que se nos acercaron pidiendo apoyo, a quienes no les preguntamos de dónde venían ni a qué sindicato pertenecían”, asegura.



“El Sueuu (Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay) no es el único sindicato con el que trabajamos y al que hemos recibido, han venido trabajadores de todo el Uruguay, sindicalizados o no, y los recibimos a todos. Usted también tiene nuestra puerta abierta”, concluye el texto.