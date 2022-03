"A Bustillo le pegan por pegar, no hay ilegalidad", dijo Lacalle sobre el canciller

El presidente de la República Luis Lacalle Pou defendió este sábado al ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, luego de que trascendiera que este realizó 20 viajes a Punta del Este en el auto oficial.

El presidente habló en rueda de prensa en Rivera, tras haber viajado a la asunción del presidente chileno Gabriel Boric. A Bustillo "le están pegando por pegar", afirmó y dijo que "el que generó esa noticia tendrá sus razones", en referencia al diario El Observador, que publicó el hecho.



“Cuando alguien del gobierno se equivoca, como pasó con el canciller hace unos días, se trata de enmendar ese error y en este caso fue el tema de la OEA”, dijo Lacalle sobre el error de Bustillo días atrás.



Sobre el asunto de los viajes en auto oficial, “el hombre está cobrando por cobrar", afirmó el mandatario. "Creo que le están pegando por pegar porque no hay ninguna ilegalidad”, aseguró.



Bustillo "no tiene casa en Uruguay, vivía parte del tiempo en Punta del Este, y a veces en temporada de verano tuvo reuniones que están justificadas con empresarios e inversores que vienen a Punta del Este seguido", explicó Lacalle.

El presidente aclaró además que según su opinión tampoco hay “ningún acto inmoral” por parte de Bustillo . Lacalle agregó que al gobierno “no le tiembla el pulso” si tiene que remover jerarcas que actúan mal, pero que “cuando pegan por pegar” no "se suben al carro".

“No hay ambiente” para cambiar al canciller



Hace unos días, fuentes de gobierno señalaron a El País que “hoy no hay ambiente” como para cesar al ministro de Relaciones Exteriores, y que pese a que se entiende que ha cometido “algunos errores”, al menos de manera inmediata no se esperan consecuencias. De todos modos, todos sostienen que “el único que tiene la llave” en cuanto a lo que pueda suceder con esta situación es Lacalle Pou, que recientemente ha respaldado al ministro. Días atrás Bustillo puso su cargo a disposición del presidente, luego de no respaldar una sanción de la OEA contra el gobierno ruso en medio de la invasión a Ucrania. Después, en entrevista con Telemundo (Canal 12), Lacalle Pou señaló que no se le pasó por la cabeza pedirle que dejara el cargo.



“Si es realmente así como se informó, debería estar al borde del cese”, evaluó en ese sentido el senador de Cabildo Abierto Domenech. Y aventuró: “Si fuera mi caso, por más excelente relación que yo pueda tener con el senador Guido Manini Ríos, esto sería algo que no se me toleraría”, señaló en referencia a la relación de Bustillo con el presidente Lacalle Pou.



En el Partido Nacional, mientras tanto, hay convicción de que a Bustillo “no le sale una bien”, pero que es claro que “salvo que explote una bomba, no va a haber ningún cambio en el gabinete hasta el 27 de marzo”.