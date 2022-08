Bustillo dijo que decreto que modifica normativa de pasaportes está “en etapa final”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se refirió este martes en rueda de prensa a un decreto en el que se trabaja para modificar la normativa de emisión de pasaportes. “Estamos en la etapa final, cuando digo final me refiero a que quizá hoy, si no mañana, ya pueda estar firmándolo el presidente de la República (Luis Lacalle Pou)”, afirmó el canciller.

El anuncio sucede tras la polémica por el pasaporte uruguayo otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, mientras se encontraba detenido en Dubái por portar documentación falsa.



El 10 de agosto, la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, había señalado que para entregar un pasaporte, en la nueva redacción, Uruguay va a exigir que "no haya una requisitoria internacional, una disposición de cierre de fronteras y que la persona no se encuentre privada de libertad".



"Los trabajos están casi finalizados", remarcó Ache Batlle entonces, sobre esta iniciativa que, aseguró, tuvo "varias idas y vueltas" entre la Cancillería y el Ministerio del Interior.

Por otra parte, Bustillo fue consultado por un informe del Financial Times, que incluye a Uruguay en la "segunda ola de puertos" utilizados para el envío de cocaína en los últimos años. “Es la opinión del Financial Times, que por supuesto la escuchamos, la respetamos, pero nosotros nos debemos un trabajo serio como el que venimos llevando adelante en coordinación con los distintos ministerios sectoriales y en ese sentido estamos conformes”, expresó.



“Lo que no quiere decir que no debamos redoblar los esfuerzos, por supuesto que sí y en esa instancia estamos”, añadió.



La rueda de prensa se dio en el marco de un encuentro binacional entre Uruguay y Brasil sobre seguridad en la frontera. Respecto a esto, Bustillo señaló que se está trabajando en "un decreto para crear la comisión que hace a los aspectos fronterizos".