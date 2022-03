Buscan prohibir cartelería proselitista en facultades tras la polémica en Arquitectura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la polémica por la instalación de un cartel por el Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC en la Facultad de Arquitectura, el diputado colorado Felipe Schipani anunció la presentación de un proyecto de ley para que se prohíba la utilización de las fachadas de los edificios públicos con “fines proselitistas”.

La propuesta surge tras la nota que presentó el legislador al decano de Arquitectura, Marcelo Danza, antes del referéndum -con el objetivo que se retirara la cartelería- y la respuesta que escribió ayer el titular de la Facultad en una carta, donde admitió que es una práctica que lleva décadas.



“Como todas y todos sabemos ese espacio específico ha sido -al menos en los últimos cuarenta años- un lugar de expresión de los colectivos de Facultad. Tanto estudiantes como docentes y funcionarios, siempre que firmaran y se hicieran responsables de sus consignas”, aseguró el decano sobre el lugar donde se colgó la cartelería.



A raíz de este hecho, Schipani trabajará en una iniciativa que prohíba usar las fachadas de los edificios educativos “con fines proselitistas”. Como proselitismo se entiende el empeño de una institución de tratar de convencer para ganar seguidores “para una causa o una doctrina”. “Creo que la normativa que prohíbe el proselitismo es clara y abarca también a los edificios públicos, pero buscaremos establecerlo a texto expreso para que nadie se confunda”, explicó el colorado sobre la iniciativa que redactará.

En su carta, el decano lamentó que el legislador no esperara ni coordinara su visita para pedir que se levantara el polémico cartel. “Hubiera sido para mí un honor recibir en nuestra Facultad a un diputado nacional, hubiera querido recibir personalmente sus visiones del tema, sus críticas y sugerencias”, indicó. Al tiempo que rechazó los “agravios y descalificación” que dijo sufrir.



Consultado por El País, Schipani dijo que fue personalmente a dejar la nota y nadie le dijo que el decano quería recibirlo, a pesar de que estuvo más de 15 minutos en el lugar. Además, indicó que la convocatoria a la Comisión de Educación en el Parlamento está dentro de las potestades legislativas. “No instigué a bajezas como dice en la carta, los agravios no los comparto. Supongo que en eso no se refiere a mí, creo que habla de las redes”, acotó el legislador.



Desde la coalición de gobierno, también cuestionaron la cartelería por el Sí en Facultad de Arquitectura. “Los edificios públicos no pueden embanderarse en opciones políticas y particularmente los dedicados a centros de enseñanza, porque se quebranta la laicidad”, aseguró a El País el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.



En tanto, el diputado nacionalista Alfonso Lereté dijo a El País que “reglamentar” el uso de la cartelería en centros educativos “es un buen camino”, tomando en cuenta lo que sucedió en Arquitectura, que según dijo “rompió los ojos”.

Alineada al marxismo"

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo en declaraciones al semanario Búsqueda que la Universidad de la República es “una usina de adoctrinamiento” de la izquierda. Sobre esto, en la coalición de gobierno hay diferentes opiniones.



Domenech señaló que “ha habido proselitismo en la enseñanza en todos los niveles” y “viene de larga data”, es decir desde antes del Golpe de Estado. “Ha existido particularmente en la enseñanza universitaria un claro alineamiento con los sectores marxistas”, opinó. Relató que esto se observa tanto en los programas como en la impronta de los docentes. Domenech aseguró que la bibliografía de la materia Historia de las Ideas (de la Facultad de Derecho) “estaba toda alineada en autores de corte marxista”. “No escapa a nadie que la Universidad, mayoritariamente, está alineada a esa orientación desde hace muchos años”, insistió.



Asimismo, Lereté no quiso hablar de “adoctrinamiento”, pero sí de “tendencia” que en su opinión “debería ser corregida”. “Si después de una, dos o tres clases de una carrera se insisten con determinados autores que reflejan el marxismo, uno empieza a observar que ya hay una tendencia”, afirmó.

Schipani no comparte que la Udelar esté “infiltrada” por la izquierda, pero indicó que “a veces se es muy laxo en cumplir con determinadas normas”.



“No es ninguna novedad que la mayor parte de los integrantes del cogobierno son frenteamplistas, pero más allá de lo que voten tienen que hacer respetar las normas”, indicó.



Para Schipani, “se ha utilizado a la Facultad para hacer reivindicaciones político-partidarias, pero no se puede generalizar”. De todos modos, admitió que se emplea la educación “como polea ideológica”.