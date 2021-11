Buscan extender 6 meses más la comisión investigadora por faltas docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Parlamento lleva destinadas 48 horas y diez minutos de sesiones para investigar las presuntas irregularidades con las licencias de docentes de Secundaria. Y hoy la Cámara de Representantes votará si extiende las pesquisas parlamentarias por seis meses más. Así lo pide una moción de la comisión investigadora que contó con cuatro de los seis votas.

La frenteamplista Lilián Galán planteó sus dudas sobre esta extensión, en lo que entiende una pérdida de tiempo: “Nosotros fuimos votados por la Cámara de Representantes para trabajar en esta comisión, con un objetivo y un plazo de trabajo”. En este sentido, en la reunión de la comisión investigadora del lunes, los legisladores pasaron más de 15 minutos discutiendo hasta cuándo debería ser la labor de indagatoria, quiénes deberían ser llamados al Parlamento, si Fenapes debería ir como organización o cada profesor a título individual y hasta cuál debería ser el tope de testimonios (ya van 25 testigos que acudieron y otros cinco que se excusaron de participar).

La última en comparecer, el lunes mismo, fue la ex directora general de Secundaria, Celsa Puente. La exjerarca reconoció que el artículo 70/10, por el cual se les habrían justificado faltas de los docentes, no permite tal justificación.



“El Consejo de Secundaria no le justificó inasistencias a Marcel Slamovitz por el artículo 70/10; no las justificó”, enfatizó.

Según el diputado colorado Felipe Schipani, el testimonio de Puente confirmaría que no “había normativa que justificara la inasistencia de los dirigentes sindicales”.



Según el legislador, Puente “hizo mención al contenido de ese artículo y señaló que era de meridiana claridad. No podían hacerse dos interpretaciones sobre lo que permite hacer ese artículo. También señaló que desconoce la existencia de los convenios entre la coordinadora del sindicato de la educación y el Consejo Directivo Central de la ANEP”.



Schipani aseguró que la comisión investigadora les remitió a los directivos de Fenapes “una solicitud para que hagan llegar ese convenio, pero no lo han hecho. No hay dudas de que ese convenio no existía. Estamos ante una situación que presenta apariencia delictiva”.

“Tenemos contabilizados más de 120 dirigentes de Fenapes que presentaron estos mismos certificados en más de 70 liceos en todo el país. Son miles de horas que se justificaron a través de estos certificados y, como consecuencia, miles de alumnos que perdieron sus clases. Porque no se repusieron”, añadió.