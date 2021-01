Buque español pretendía realizar "parada técnica" en Uruguay, pero no lo hará por casos de COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El buque de la Armada Española BIO Hespérides que pretendía realizar una "parada técnica" en Uruguay no podrá hacerlo debido a que se registraron casos de coronavirus en la tripulación, confirmó El País con el ministro de Defensa Javier García.

Este asunto iba a ser tratado mañana en el Parlamento. La Cámara de Senadores tenía fijado tratar un proyecto de ley de forma extraordinaria para autorizar esta parada técnica, pero el mismo quedó sin efecto debido a los contagios detectados.

El pasado 30 de diciembre, cuando el buque partió de Cartagena, la Armada española informó: "El buque recalará en los puertos de Montevideo (Uruguay) y Punta Arenas (Chile), para posteriormente poner rumbo a las islas Shetland del Sur con el fin de dar apoyo a la BAE 'Juan Carlos I' (isla Livingston) que dirige y gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la Unidad de Tecnología Marina (UTM)".



De acuerdo a medios españoles, el Hespérides se encuentra ahora en Canarias. El diario El Día de España informó este martes que hay 39 de los 58 tripulantes contagiados.



Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a El País que el Hespérides tenía planificado hacer una "parada técnica" en nuestro país.



"Durante la escala, la tripulación no tendrá permitido desembarcar y mezclarse con la población local, y ninguna persona tendrá autorización para abordar al buque si no ha restringido sus movimientos durante 14 días previos y si no cuenta con un resultado negativo al test de diagnóstico de COVID-19", indicaba el proyecto de ley.



Sin embargo, confirmados los contagios, el buque español "Sarmiento de Gamboa" se encuentra ya camino a las islas Shetland del Sur en la Antártida para suplir al Hespérides. Esta otra embarcación permanecerá hasta finales de febrero dando apoyo logístico a las bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, dentro de la XXXIV Campaña Antártica Española.



El "Sarmiento de Gamboa" zarpó este lunes de Punta Arenas (Chile), en dirección a las bases españolas que estarán abiertas unos 32 días y acogerán a 32 personas, entre personal científico y técnico, informó el Ministerio de Ciencia e Innovación español, según consignó la agencia EFE.