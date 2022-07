Briozzo rechazó "enfáticamente" el cese dispuesto por ASSE e iniciará denuncias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico ginecólogo Leonel Briozzo, cesado ayer por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) como encargado del departamento Médico Obstétrico en el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, indicó en las últimas horas que la definición está "viciada de forma" . Además, dijo que no se le dio vista del expediente y hará una denuncia ante la Inspección General del Trabajo por considerar que hay una "discriminación" por sus "convicciones" y no por su labor.

En ese sentido, adelantó este jueves en diálogo con 970 Noticias que presentará un recurso de revocación de forma "inmediata" tras rechazar "enfáticamente" la resolución, que aseguró, tiene "ribetes insólitos".

El mismo medio había informado que la destitución está vinculada con la detección de “irregularidades” a través de investigaciones administrativas y auditorías que se relacionan con el control de la variable anestésico quirúrgica.

En su cuenta de Twitter valoró que la definición dispuesta por ASSE está "viciada de forma", al mismo tiempo que aseguró desconocer el "real contenido" de la resolución.

Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad ante resolución que considero viciada de forma y cuyo real contenido aun no conozco. Como cada día seguiremos apoyando humildemente al mejor desempaño de nuestra maternidad desde el lugar que nos toque jugar PROVIDA+PRODERECHO — Leonel Briozzo (@LeoBriozzo) July 1, 2022

"No se me ha notificado formalmente, pero sí estoy al tanto, y la primera sensación es angustia, asombro y un gran estupor por esta resolución", resaltó Briozzo con el mismo programa radial. "Es claro que se toma una decisión en franca violación de mi derecho constitucional a la defensa", dijo.



Consultado ayer sobre estas acusaciones, el profesor grado cinco de ginecología y obstetricia, insistió que no había tenido acceso al expediente. "No sé a qué es lo que se refiere con esos supuestos errores en la variable anestésico quirúrgica del que se me acusa".



Briozzo destacó que pidió "en muchas oportunidades", desde que se hizo cargo de ese servicio, que le dieran "instrucciones precisas" respecto al control, que aseguró, "nunca fueron dadas por la dirección".

"Nunca hubo ninguna instrucción por escrito, entonces tengo a derecho a pensar que hay una intencionalidad que cuando tenga vista al expediente podré responder adecuadamente", sostuvo el médico.



Relativo al control, dijo que "siempre y en todos los casos" reportó a la dirección del Hospital Pereira Rossell y del Hospital de la Mujer. "No es mi única responsabilidad en todo caso", lanzó.



El también subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de José Mujica, entre 2009 y 2014, puntualizó que ingresó a ese cargo por "concurso público y abierto". Además, manifestó que montó "de cero" el Departamento de Maternidad "desde el año 2016".



Consultado si este paso responde a su pasado como jerarca durante administraciones del Frente Amplio, retrucó: "Bueno, yo nunca he dejado que mi consciencia sea obnubilada por ningún trabajo y remuneración".