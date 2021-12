Brasil compra menos energía a Uruguay; UTE y MIEM viajarán en misión oficial para tratar el tema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La venta de energía a Brasil fue la causa de las "ganancias extraordinarias" que tuvo UTE en los últimos meses y estas, a su vez, la razón que esgrimieron las autoridades para no aumentar el precio de los combustibles. Sin embargo, según informó este miércoles la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, las ofertas de energía a Brasil son semanales y últimamente se concretan menos.

Esto, explicó la jerarca, ocurre porque el país vecino está mejorando su situación hidrológica y requiere comprar menos energía eléctrica.

"Hace dos semanas no exportamos ningún día y ahora retomamos la exportación solamente en horarios de la madrugada hasta las primeras horas del día. Esto cambió un poco el escenario que teníamos en los meses anteriores, en particular en setiembre cuando se dio un récord de venta", explicó Emaldi.



En ese sentido, anunció que en los próximos días acompañará al ministro de Industria, Omar Paganini, en una misión oficial a Brasil con el objetivo de que el intercambio energético tenga mayor regularidad, al menos los primeros meses del año.



Se busca que sea una comercialización "más regular y no tan coyuntural”, dijo.



Ancap explicó este martes que “la exportación de energía eléctrica a Brasil mantiene niveles inéditos y sostenidos. Hasta octubre se lleva vendido más de dos veces lo vendido en 2020 y más de 16 veces las ventas de 2019”.



La situación crítica de sequía que comenzó a atravesar Brasil desde fines de 2020 implicó una espalda adicional para la petrolera estatal que lleva vendidos a UTE unos 360.000 metros cúbicos (m3) de gasoil que posteriormente son utilizados para generar energía eléctrica y venderla al país vecino. Los niveles frecuentes de venta de gasoil a UTE rondan entre los 40.000 y 80.000 m3 al año.