BPS reclamó a partidos que realicen los aportes

El trabajo de repartir listas es bastante rutinario. Solo le puede encontrar cierta gracia aquel que es muy militante o quien precisa el dinero por el trabajo. Cientos de personas cumplen esa tarea cada día en los rincones más diversos del país, desde Montevideo a Bella Unión. Algunos cobran por ello, otros lo hacen en forma voluntaria.

Uno de esos repartidores se encontraba esta semana en Plaza Colón cuando llegó una persona que se presentó como funcionario del Banco de Previsión Social (BPS) y le hizo varias preguntas, según supo El País. El hombre levantó la mesa y pidió “instrucciones” a los responsables de la lista.

Hace un mes, el 23 de mayo pasado, el BPS notificó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que “es obligación” registrar a los trabajadores que reparten listas y volantes y además deben hacerlo desde el comienzo de la relación laboral. En la carta enviada, el BPS también recordó que hay que realizar los aportes correspondientes. Algunos sectores ya tienen en caja a estos empleados, pero otros no lo hacen y dicen que es muy difícil poder concretarlo por el tipo de trabajo.

Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, dijo a El País que los partidos “están avisados y obligados” a pagar aportes. Es su responsabilidad legal cuando son empleados contratados. En cambio, en el caso de los militantes que no reciben remuneración por la tarea, lo que aconsejan es firmar un contrato donde quede claro que no harán reclamos futuros.

“Los partidos están muy preocupados por el déficit de la seguridad social y me parece bien”, indicó Ruiz. Pero después ironizó: “Tan preocupados están que me imagino que no estarán contratando a nadie en negro”. Realizar aportes, aún por una tarea zafral que puede durar días o incluso horas, “genera cultura” y es como cuando se promueve “que los cuidacoches o los artesanos aporten”, dijo Ruiz.

En tanto, la directora en representación de las empresas, Elvira Domínguez, indicó que antes los partidos no hacían aportes, pero dijo que a su juicio “eso ha tendido a cambiar”, más allá del alto porcentaje de trabajo voluntario”. Desde el BPS afirman que el reparto de listas y volantes es una tarea que incluso puede ser riesgosa. Por ejemplo, un auto puede pisar al repartidor. O este puede ser atacado por un militante de otro sector. ¿Quién cubre al trabajador cuando sucede eso?

Denuncia

Esta ofensiva del BPS llega después que las autoridades del organismo recibieron varias denuncias en las pasadas elecciones acerca de que había trabajadores a los que, pese a percibir un salario, no se le realizaban los aportes correspondientes.

Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indicaron que en aquella oportunidad el Partido Nacional recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una disposición que justamente establecía que es necesario registrar a todos los trabajadores que repartan listas. De acuerdo a una fuente del MTSS, al final el TCA desestimó el recurso y “le dio la razón” al BPS.

En el organismo afirman que el momento de controlar es ahora. “A Punta del Este vamos en verano, cuando hay zafra. Esto es lo mismo”, dijo una fuente del BPS a El País.

La carta que enviaron a los partidos políticos en mayo dice que “el principio rector de las obligaciones previsionales es la actividad personal remunerada en el ámbito de afiliación del BPS, independientemente del lapso por el cual se cumpla la actividad”.

Y recuerda que la inscripción del trabajador se realiza desde el servicio en línea Registro de actividades (GAFI) y que es responsabilidad del empleador otorgar un recibo de sueldo, declarar en nómina los meses en los que desarrolla actividades, realizar el pago de los aportes correspondientes y comunicar en tiempo el fin de la relación laboral.

También indican que está vigente la ley de tercerizaciones en caso de que los grupos políticos contraten empresas que suministran personal para el reparto de listas o cualquier otra tarea electoral.

“Cumpliendo el empleador con sus obligaciones, el trabajador accede a la protección social desde el primer día de trabajo”, dice la carta a los partidos políticos. Y cierra así: “El BPS cuida y protege los derechos de los trabajadores y su familia a cargo, estimulando y promoviendo el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias de los empleadores”.

Grupos pagan entre 700 y 800 pesos diarios

Varios grupos del Partido Nacional acordaron pagar un viático de 700 pesos al día a quienes reparten listas. Desde la Lista 71 afirman que los que reparten las hojas de su grupo “son militantes”, aunque muy seguido reciben pedidos de gente que quiere ser contratada. ¿Hacen aportes? Hoy no, dijo un dirigente del sector. Hicieron consultas al BPS y no encontraron una posición unánime. Les dijeron que, aunque sean militantes, deben cobrar un viático. Ellos no descartan “prorratear” los aportes al BPS tras la elección.

En la 250 se manejan con un sistema distinto, descentralizado. La lista le pasa un monto a cada una de las columnas en Montevideo y cada grupo usa sus militantes o contrata a quien quiera. A su vez, hay cuatro “controladores” que recorren la ciudad para asegurar que se repartan las listas. El diputado Jorge Gandini dijo a El País que “es impracticable” que los repartidores paguen aportes por unos días de trabajo, donde además hay alta rotación. “¿Me van a tipificar como empresa? ¿Soy un monotributista?”, preguntó.

En cambio, el MPP tiene en caja a las 150 personas que contrató para repartir listas hasta el 30 de junio, dijo a El País el encargado de prensa Camilo Cejas. Cobran unos 800 pesos diarios. Hay otros 100 que son militantes y no cobran por distribuir las hojas de votación.