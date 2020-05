BPS aún trabaja para instrumentar flexibilización del seguro de paro y director se mostró "molesto" con el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mercado laboral uruguayo fue golpeado por la llegada del coronavirus al país, y la cantidad de envíos al seguro de paro y despidos refleja esa situación.

Para atender a los trabajadores que quedaron sin empleo pero tampoco tenían la causal exigida para cobrar esta prestación, la semana pasada el gobierno anunció que flexibilizaría las condiciones de acceso al seguro de paro.



En conferencia de prensa se indicó que podrán acceder al seguro de paro aquellos trabajadores que tengan entre tres y cinco meses de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) en los últimos 12 meses. De todas formas, el pago que recibirán será menor al que tienen aquellos con seis meses o más de aportes en los últimos 12 meses y será para los meses de abril y mayo.



En el caso de los jornaleros, también entre el 1° de abril y el 31 de mayo, aquellos con 75 a 149 jornales aportados al BPS en los últimos 12 meses, podrán acceder al seguro de desempleo. También el pago que recibirán será menor que el habitual, que es para trabajadores con 150 jornales o más de aportes en los últimos 12 meses.



Sin embargo, en el BPS —encargado de pagar estas prestaciones— no tienen claro cómo hacer esto.



El director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruíz, envió hoy un mensaje donde aclara que el seguro de paro especial se “está tratando de instrumentar” por parte del organismo y aún no puede informarse una fecha de cobro a los involucrados.



“El BPS está realizando los máximos esfuerzos para efectivizar esta resolución del Ministerio de Trabajo pero aún no tiene una fecha posible de pago de este subsidio”, informaba el mensaje.



En diálogo con El País, Ruíz señaló que recibió decenas de consultas y llamados de potenciales beneficiarios del subsidio, así como también hubo “una saturación de los teléfonos de atención del BPS” por este tema. Hoy hubo reunión de directorio y planteó el tema, saliendo de allí la información que divulgó.



“Es lógico que la gente, ante la situación que vive de no tener ingresos hace dos meses, empiece a llamar al BPS para saber cuándo cobra y qué tiene que hacer”, pero la institución se encuentra completando los procesos internos a nivel de sistemas para poder gestionar este nuevo subsidio, explicó. “El BPS y sus funcionarios están haciendo todo lo humanamente posible para pagar lo antes posible, pero es difícil resolver todo sobre hechos consumados”, agregó.



En ese sentido, Ruíz se manifestó “molesto” porque “el gobierno haga anuncios por conferencia de prensa (que involucran al BPS) y después debemos salir a instrumentarlo”, teniendo “la presión” de la gente sobre el organismo. Sostuvo que esto mismo que ocurrió con el seguro de paro especial pasó también con anuncios hechos días atrás vinculados a la postergación de las cuotas de los créditos sociales y de un subsidio para los monotributistas.



Ante la cantidad de llamadas por consultas que recibe el BPS, se acordó en la reunión de directorio asignar más personal para estas tareas.