Botana volvió a arremeter contra Sartori: “Es una irresponsabilidad ser candidato a la Presidencia de un país que uno no conoce”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Semanas después de un encuentro incómodo entre el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, y el precandidato blanco Juan Sartori –cuando se conmemoraron los 122 años de la muerte de Antonio “Chiquito” Floricio Saravia a fines de marzo y el jefe comunal tildó de "candidatito" al empresario- el cruce entre los dos se reeditó.

“Yo de Sartori conozco los 400 (trabajadores) que dejó desempleados aquí en la vuelta, conozco que no le pagó al Banco República, conozco que es más amigo de (Diego) Cánepa y de (José) Mujica que de nosotros, que ayer (Lucía) Topolansky lo estaba defendiendo, conozco que hay un tema que dicen que hace política solo a plata”, dijo Botana en declaraciones a Radio Uruguay este sábado.

Además, el intendente arachán añadió: “Me parece que es una irresponsabiidad, es una irresponsabilidad ser candidato a la Presidencia de un país que uno no conoce”.

Botana –que forma parte del llamado “grupo de los intendentes” que respalda la precandidatura del intendente de Maldonado, Enrique Antía- agregó: “Si él (por Sartori) conociera el Uruguay… ¿A ver qué conoce de esto, de ciclismo? ¿Sabrá que es con dos rueditas y que se da pedal? No sé, ¿qué conoce del fútbol, o del trabajo, y de la producción? El otro día lo vi diciendo que iba a crear 100.000 empleos con desregulaciones. Hay que bajar los costos acá, hay que liberar la importación de combustibles, hay que hacer otra cosa, pero armar el empleo con desregulaciones que ni siquiera las sabe detallar…”.

“Hay que conocer lo que uno quiere gobernar. Aunque sea un poquito”, criticó Botana, que no se detuvo ahí y comparó a Sartori con el expresidente de Nacional, José Luis “el Puma” Rodríguez. “Por eso me parece una irresponsabilidad decirle a la gente ‘voy a crear 100.000 empleos, y después claro, la gente descree de los políticos. Entonces, así no. Está como Nacional que votaron al pelado aquel y claro, nadie lo conocía y votaron al pelado aquel y les endeudó el club hasta morir”, remató.