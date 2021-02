Botana al cruce del SMU: "¿Alguien los vio discutir por los medicamentos caros?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Sergio Botana, que elaboraba un proyecto para modificar la ley 19.360 y que se permita manejar hasta con 0,3 gramos de alcohol en sangre, criticó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que se mostró contrario a esta postura.

"Yo no respeto a esta gente que está en el SMU, a esta directiva, a estos nombres", dijo en diálogo con "Doble click" (radio Del Sol). Para el legislador "son gente que ha mostrado el lado político".



Además, preguntó si "¿alguien los vio discutir alguna vez por los medicamentos caros?" o por el caso Blanquita Filippini, quien sufrió las amputaciones de dos piernas y un brazo tras una infección generalizada ocurrida en 2009 en el Hospital de Salto y que la semana pasada se conoció que ASSE finalmente indemnizará a la familia.



"El SMU tiene que defender la vida. Entonces no tiene que dar opinión en el 0,3 tampoco. Da opinión donde no importa y donde importa no opina. Están callados, porque es el gobierno de ellos. Esa posición no corresponde", expresó.

Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo que modificar la ley actual que rige es "ceder a las presiones corporativas".



Asimismo señaló que "ceder a las presiones corporativas se paga con vidas y secuelas graves. No hablemos de libertad, no es argumento, porque nadie prohíbe tomar. Hablemos de prevenir y cuidar la vida responsablemente".

El 0,3 gramos de alcohol en litro por sangre era el límite que existía hasta que la ley 19.360 modificó el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007, que permitía a los conductores manejar con una concentración de alcohol inferior a 0,3 gramos por litro de sangre. A partir de la promulgación de esta ley por parte del aquél entonces presidente Tabaré Vázquez, el nivel de alcohol se redujo a 0 gramos por litro de sangre.



"Se genera como un apuro cuando no es el tema imprescindible"

Ayer el presidente Luis Lacalle Pou dijo que es "partidario del 0,3", pero aclaró: "No se va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa".



Botana dijo que estas declaraciones le cayeron "muy bien" porque piensa "idéntico" al mandatario.



"Es cierto. Se genera como un apuro cuando no es el tema imprescindible. El proyecto todavía está a meses de su presentación", comentó.



De todos modos, remarcó: "Debe ser presentado este año por otra razón. Esas cepas, esos pies de parras que tenemos que sustituir, demoran tres años en empezar a producir. Para que estén prontos durante este gobierno hay que hacer las cosas ahora".

El senador nacionalista subrayó que existe una hipocresía "absoluta" e hizo hincapié en que su postura se basa en "evidencia internacional". "Los países que tiene cinco veces menos muertos en el tránsito, tienen 0,5", puntualizó.

"La estadística dice que aquí nada ha sido distinto cuando teníamos 0,8 o 0,5 o 0,3 o 0,0", añadió.

"Quiero seguir viviendo en Uruguay a la uruguaya. Donde se debatan los temas, donde se discuta con cabeza abierta, donde todos tengamos la capacidad de autocuestionar las razones hasta de los propios partidos. El país de los esloganes me gusta poquito", sumó.

Botana pidió distinguir entre el que "se emborracha" y el que "toma una copa en un brindis", ya que a su entender no pueden ser juzgados por la ley de la misma manera.