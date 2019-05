Botana sobre Sartori: "Yo a este muchacho todavía no lo considero parte del partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A un mes de las elecciones internas Juan Sartori creció en las encuestas y dos de ellas lo colocaron el segundo en intención de voto dentro del Partido Nacional.



En el marco de una polémica interna dentro del partido, con entredichos entre algunos precandidatos y amenazas de denuncias, el intendente de Cerro Largo Sergio Botana fue crítico con Sartori.



"Yo a este muchacho todavía no lo considero parte del partido", dijo Botana este miércoles en entrevista con Informativo Carve (Radio Carve).



"No me siento representado, no me sentiría jamás representado (por Sartori), como sí me sentiría por alguno de los otros candidatos en la eventualidad que cualquiera de ellos fuera el que triunfara en la interna", agregó.



Botana dijo que "tampoco uno se tiene por qué sentir representado por una persona que llega ayer" y que " llega con algunas cositas que a uno le generan algunas dudas".

"Un hombre que Mujica le autoriza, después de toda aquella campaña contra las sociedades anónimas dueñas de tierras, la compra de 320 mil hectáreas de tierra, lo asocia al emprendimiento de Aratirí, lo asocia con exloraciones del suelo con Ancap, le da crédito del Banco República", señaló Botana y continuó: "Después crece el crédito con el BROU y le crece con otros bancos, quiere decir que allí se puede haber dado el manejo de financiar deudas de un banco con plata de otro, cosa que es absolutamente indebido. Después le conceden el cannabis, después vende el cannabis, después no tenía acciones en el cannabis después tenía. Ni la contribución de la oficina de Montevideo paga porque la intendencia de Montevideo se lo exonera".

Botana explicó que por esas razones "uno no se puede entregar a ciegas" a Sartori y se preguntó: "qué pasa en la apretada, cuando haya que definir algún tema...con quién vota, con el partido o con quien le dio todo esto en un país que no va a tener mayorías parlamentarias".



"Por lo menos este hombre en vez de hacer tanto juicio debería contarnos esas cosas", sostuvo.



El intendente indicó que no está acusando a Sarotri de "ninguna cosa ilegal". "Lo que estoy diciendo es que para representarme me tendría que explicar estas cosas", sentenció.