Botana propone que Antel dé internet gratis a escolares para que "no queden en el camino"

El senador nacionalista Sergio Botana le envió este miércoles una carta al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, en la que "propone" que la telefónica estatal "le haga una recarga mensual gratis a cada escolar, suficiente para la realización de la tarea requerida", frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y las clases a distancia que esto generó.

Botana enumeró las razones de este pedido, y señaló -en una carta a la que accedió El País- que esta recarga "se realice a un numero de celular que indiquen los padres que cobran la asignación familiar para cada niño". Además, pide que "las autoridades de Antel y del Consejo de Educación Primaria coordinen esta tarea en forma urgente".

El exintendente de Cerro Largo dijo que ante "si los padres tienen que optar entre la alimentación y una recarga de datos, la alternativa es clara".

En esa línea, subrayó que "brindarles la carga de datos suficiente,es la única forma que en esta circunstancia se le pueda exigir a los padres el cumplimiento de sus deberes. y que la sociedad toda pueda asegurar que todos los niños tendrán la posibilidad de seguir en el sistema con igualdad de oportunidades".

Respecto a este pedido, el actual senador sostuvo que "muchas familias no cuentan con internet en el hogar y tienen que compartir de sus celulares o buscar alternativas como salir de sus casas para ir a lugares con wifi libre a hacer sus tareas".

En este sentido, plantea que aquellos que no pueden obtener internet "no están accediendo a la enseñanza".

El senador blanco también señaló que esta coyuntura "extrema" el trabajo de los maestros, quienes "dedican muchas horas para atender a los que no pueden acceder en los horarios coordinados, o los que no tienen acceso a internet. y muchas veces también asumen costos extra para no dejar escolares fuera del necesario contacto diario con la escuela".

Botana resaltó que es importante atender la cobertura de internet de los maestros y alumnos porque "sino los menos pudientes quedan por el camino. cuando son los que más precisan el acceso a la escuela pública".