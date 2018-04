Botana enfrentado con Larrañaga: advierte riesgo de "corromper" el Ejército

El senador nacionalista Jorge Larrañaga, líder del sector Alianza Nacional, decidió impulsar la recolección de firmas para plebiscitar medidas referentes a la seguridad pública.

Semanas atrás, Larrañaga presentó tres propuestas destinadas a combatir la inseguridad, que consistían en la creación de una Guardia Nacional (fuerza especial militarizada destinada a dar apoyo a la Policía), la posibilidad de establecer cadena perpetua revisable para delitos graves, y un tercer proyecto destinado a garantizar el cumplimiento total de penas. Alianza Nacional lanza esta iniciativa a raíz de la negativa del Parlamento para discutir estos proyectos.



Hoy, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que recientemente se desvinculó de Alianza Nacional, marcó distancia de la intención de Larrañaga, se refirió a la propuesta y manifestó el rol del Ejército "es el de defender la soberanía y las instituciones", mientras que el de la fuerza policial "es el de la prevención de los delitos".



"Si confundimos una cosa con la otra, nos vamos a quedar sin una cosa bien hecha y sin la otra cosa también bien hecha”, añadió.

“El Ejército no va a ser bueno haciendo de Policía porque no ha desarrollado esas capacidades de identificación fina del delito y de quienes delinquen", advirtió Botana.



Según el gobernador departamental, las Fuerzas Armadas van a "ir al bulto, y a su vez vamos a entrar en una situación que sería muy triste", que es la "corromper" al Ejército.



“El que está cerca del delito corre serios riesgos de corromperse y nosotros necesitamos un Ejército dedicado al respaldo institucional, sin riesgo alguno de corromperse, porque si pudrimos el Ejército ¿cuánto va a valer la vida del que quiera hacer una denuncia en este país?", se preguntó.

Botana sostuvo que la propuesta de Larrañaga "no corresponde, no conduce a nada y por la tentación de que las encuestas den mejor no se puede hacer cualquier cosa". Añadió que la Policía "necesita más organización y respaldo", porque "son capaces de controlar el crimen y el delito, tienen toda la capacidad profesional de hacerlo, lo que necesitan es que no haya tanto manejo chiquito y que dejen a los policías ser policías”.