Botana dice que "Mujica estaba detrás de la candidatura de Sartori", pero este lo niega

Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, dijo que la elección interna le dejó un "buen sabor" porque el Partido Nacional "salió unido y fuerte".

En diálogo con radio Monte Carlo, Botana reconoció que esperaba una mejor votación al grupo de intendentes liderado por Enrique Antía, pero explicó que "fue terrible parar lo que era una abrumadora tendencia en favor de Luis Lacalle Pou ante el terror y el miedo que generó un peligro que se instaló allí en el escenario político (en referencia a Juan Sartori)".

"Alguien le había dado la autorización para sociedades anónimas, la plata para pagar la deuda del banco privado, el cannabis, la contribución inmobiliaria del lugar en donde estaba... todo. Para mí (José) Mujica estaba detrás de la candidatura de Sartori y políticamente sigue estando. Si me decís 'demúestrelo', no... Algún dato sí te puedo dar. Los he visto defender las mismas cosas en los mismos tiempos. Lo he visto hablar muy mal de Lacalle Pou y nunca lo vi hablar mal de Mujica", comentó.

Consultado sobre si el Partido Nacional debería tomar alguna decisión sobre Sartori, dijo que no "porque la gente ya la tomó" en las urnas.

"Él ya se dio cuenta que eso de andar desprestigiando a todos y armando lío no sirvió para nada", señaló y recalcó que "ya eliminó a sus asesores".

"Todavía no es el partido de mis sueños, anda lejos de serlo, pero se aproxima mucho más que aquel partido encerrado que estábamos viviendo. Aquel partido no le iba a ganar a nadie y este va a ganar la elección. Tiene que asegurarse seguir en este camino para ganar y hacer un gran gobierno", añadió Botana.

Tras estas declaraciones del exintendente, el equipo de comunicación de Sartori se expresó en Twitter negando esto y haciendo referencia a que esas son "las 'noticias falsas' legitimadas por políticos" a las que hicieron referencia durante la campaña.