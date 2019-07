Botana deja la intendencia para impulsar lista de cara a las elecciones de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Cerro Largo dejará ese cargo este viernes para dedicarse a la campaña electoral con miras a octubre. Su objetivo es encabezar un lista como diputado por Cerro Largo.

"Para estar presente en una campaña electoral hay que tener presencia. Nosotros tenemos todo organizado, pero más allá de la planificación hay que concretar muchas cosas. El tiempo es fundamental y no me gusta hacer campañas improvisadas. Voy a hacer compaña como debo hacerla, haciendo los trabajos que debo hacer", sentenció Botana.



"No estamos para hacer fiasco, estamos para hacer política en serio", aseveró Botana. "No podemos sacar una lista al Senado aspirando a ocupar un lugar y olvidarnos del resto de los compañeros de todo el país", agregó.

Botana no descartó entablar conversaciones con Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou. Si bien no hubo diálogo directo, aclaró: "Se ha intentado por parte de Alianza Nacional acercarse a nosotros, pero todavía no tuvimos conversaciones directas".

Pese a ello, reiteró que "no podemos sacar una lista al Senado con aspiraciones porque tenemos pocos lugares y hay un montón de compromisos de varios compañeros en todo el país. Debe ser algo bien organizado y que realmente aporte, no estamos para hacer fiasco".