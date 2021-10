Botana consideró que si se derogan artículos de la LUC "no se podrá andar más por las calles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exintendente de Cerro Largo y senador nacionalista Sergio Botana sostuvo este lunes de noche que si se derogan los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "no se podrá andar más por las calles, porque la inseguridad va a campear".

En diálogo con Canal 5 Noticias, Botana se refirió a la campaña que encabezan el Frente Amplio y el Pit-Cnt para derogar parte de los artículos de la principal ley del gobierno que comenzó en marzo de 2020.

"Si pierde el no, pierde el Uruguay", enfatizó el dirigente blanco, quien entre los efectos que puede derivar la derogación de artículos pronosticó que "no se podrá andar más por las calles, porque la inseguridad va a campear, y va a haber un plebiscito, un pronunciamiento de respaldo a los delincuentes, porque eso significaría el triunfo del 'sí'".



Consultado sobre si se realizará otro proyecto para tratar los asuntos de seguridad pública y otros asuntos si se derogan los artículos, respondió: "¿Cómo vamos a traicionar un pronunciamiento popular? Estaríamos haciendo lo que hemos criticado siempre".



Por otro lado, el senador apuntó contra el Frente Amplio, que por estas horas vive la campaña interna previo a las elecciones de autoridades del partido el próximo 5 de diciembre.



"No hay candidato de esta sucursal, hay candidato de la otra sucursal", dijo, indicando lo que considera el vínculo entre el Pit-Cnt y el Frente Amplio, y lanzó: "Para cuando la matriz no está funcionando bien, se trae al gerente de la sucursal a ver si la encamina", en referencia a la candidatura de Fernando Pereira, expresidente del Pit-Cnt.



Tras destacar la inversión que prevé esta Rendición de Cuentas tanto para la primera infancia, como en un plan de erradicación de asentamientos, lamentó: "Recibimos este gobierno con 300.000 pobres después del mayor auge económico de la historia".