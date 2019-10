Botana acusó a Michelini de incitar a la violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exintendente blanco de Cerro Largo, Sergio Botana, acusó al senador oficialista Rafael Michelini de incitar a la violencia. Botana emplazó en la tarde de ayer al Frente Amplio a confirmar que aceptará los resultados electorales y entregará el poder.

Michelini escribió en la red social Twitter el pasado 15 de octubre que “si ganara @LuisLacallePou, ajuste fiscal y ley de Urgente Consideración, mediante, sería inevitable un enfrentamiento social. Es ingenuo y peligroso a la vez, creer que la gente se va quedar de brazos cruzados cuando vea cómo se afectan sus derechos”.

Porque si ganara @LuisLacallePou , ajuste fiscal y ley de Urgente Consideración, mediante, sería inevitable un enfrentamiento social.

Es ingenuo y peligroso a la vez, creer que la gente se va quedar de brazos cruzados cuando vea cómo se afectan sus derechos. pic.twitter.com/w3KZWzt5Xx — Rafael Michelini (@Michelini99Mil) October 15, 2019

Ayer Botana salió a responder a Michelini. “Espero que sea noticia falsa el tuit de @Michelini99Mil amenazando con disturbios-enfrentamientos-si gana @LuisLacallePou. No hay ajuste fiscal sino recorte de curros. La ley de urgencia es para no postergar el sufrimiento. No vale la mentira y menos la amenaza”, escribió.

Espero que sea noticia falsa el tuit desde ⁦@Michelini99Mil⁩ amenazando con disturbios-enfrentamientos-si gana ⁦@LuisLacallePou⁩. No hay ajuste fiscal sino recorte de curros. La ley de urgencia es para no postergar el sufrimiento. No vale la mentira y menos la amenaza pic.twitter.com/Jsd4ytkceF — Sergio Botana (@sergiobotana) October 23, 2019

El exintendente afirmó a El País que los dichos de Michelini son “muy peligrosos desde lo institucional” porque “está pasando un mensaje de que existe una organización capaz de generar disturbios como ha pasado en otros países de América Latina”.



“Me parece mentira que esto lo diga Rafael Michelini, un hombre que sufrió como pocos la caída de la democracia. Cuando en 1958 el Partido Nacional ganó las elecciones existió la duda sobre si se iba entregar o no el gobierno. Apareció un general batllista que se opuso a todo quiebre institucional, fue Líder Seregni. Por la memoria de su padre, por Seregni, Michelini debería pedir disculpas”, dijo Botana.



Por otro lado, el exjefe comunal llamó a que “el Frente Amplio haga una declaración clara de su compromiso democrático y decir que se va a respetar el mandato de las urnas”, señaló. Además, Botana pidió al partido de gobierno que se comprometa con “no organizar ningún desorden de carácter social”, afirmó.