Borrador del Frente Amplio considera eutanasia como “muerte natural”

Un borrador del Frente Amplio -con modificaciones al proyecto de ley del diputado colorado Ope Pasquet- establece que para hacer efectivo el derecho a la eutanasia se deberían formular dos solicitudes “de manera voluntaria y por escrito”.

Según el texto al que accedió El País, las mismas deberían realizarse dejando una separación de al menos cinco días corridos entre ambas. “En caso de no poder firmar se hará por firma a ruego por parte de un testigo”, indica.



“Si el médico tratante considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier período menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica de la persona”, se agrega.

De acuerdo al texto elaborado por el FA se debería otorgar consentimiento informado previamente; en caso contrario la eutanasia no podrá realizarse. Sin embargo, esto no será de aplicación en aquellos casos en los que el médico tratante certifique que la persona “está en situación de incapacidad permanente”. Esto deberá ser ratificado por un segundo médico.



En el proyecto original de Pasquet se establecía un mecanismo diferente y otros plazos. Decía que “el médico cuya intervención se solicite” debería dialogar con el solicitante para “cerciorarse de que conoce y comprende su situación” y de que “la voluntad de poner fin a su vida es libre, seria y firme”. En tanto, por lo menos 15 días después de la primera entrevista debería realizarse una segunda, para establecer si se mantiene la voluntad expresada. El médico dejaría constancia escrita y el solicitante de la intervención firmaría las constancias y “si así no fuere, otra persona, mayor de edad y que no sea dependiente del médico, firmará a su ruego”. Además, “las constancias escritas podrán sustituirse por el registro audiovisual de las entrevistas”.

Otra diferencia es el enfoque, mientras el proyecto de Pasquet hace centro en el médico que no será penalizado por el suicidio asistido, la iniciativa del FA en su primer artículo dispone que “tiene como objeto regular garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir”.



Ambos coinciden en que puedan solicitar la eutanasia los que padezcan “una condición de salud irreversible, incurable, que afecta sensiblemente su calidad de vida y afligida por sufrimientos insoportables”. El proyecto de Pasquet aclara que tendrían derecho las personas “mayores de edad y psíquicamente aptas”; el borrador del FA no lo dice, pero según fuentes de la oposición eso se agregaría.



Asimismo, concuerdan los dos proyectos en que “la voluntad de la persona de poner fin a su vida es siempre revocable”. Asimismo, el FA contempla la objeción de conciencia en términos similares a la que se aplica en el caso del aborto. “En caso de que el médico cuya intervención se solicita, se negare a actuar por cuestiones personales de su conciencia, deberá hacerlo saber a la institución a la que pertenece y esta deberá derivar inmediatamente a la persona a otro médico”, señala el articulado del FA.



En tanto, los dos proyectos establecen que, el médico tratante debería comunicar el suicidio asistido a la Comisión de Bioética. El proyecto del FA, en su artículo final, indica que “el proceso previsto en la presente norma será considerado como muerte natural”.



El borrador del FA está en proceso de modificación en base a una negociación con Pasquet, quien mantuvo ayer una reunión con Gallo. Se trabaja en un texto de consenso.