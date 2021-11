Bordaberry salió al cruce de Kechichian por compras en su gestión: "No me metas en tus barros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exsenador y exministro de Turismo colorado Pedro Bordaberry respondió a la exministra de Turismo frenteamplista Liliam Kechichian, luego de que ella asegurara que él la felicitó cuando se anunció la compra de un edificio en Ciudad Vieja por parte de esa cartera.

Durante una conferencia de prensa en el Parlamento que tuvo lugar ayer lunes, Kechichian indicó que tras un pedido de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de tener una terminal de cruceros, se encontró un local que cumplía con los requisitos, entre ellos tener más de 3.000 metros cuadrados y estar ubicado en Ciudad Vieja.



"Cuando informamos al Parlamento de esa compra, el exsenador Bordaberry nos felicitó, porque la tasación de catastro de ese inmueble eran US$ 2.5 millones y nosotros lo compramos por US$ 1.5 millones", expresó.



Sin embargo, Bordaberry rechazó estas afirmaciones y aseguró que no coinciden con la realidad. "Las peores mentiras son las medias verdades; en esa sesión informaste que pagaban por ese edificio menos de la tasación de catastro, fue por eso que felicité, no por la compra de un edificio en 1,5 millones de dólares innecesaria cuando tenían el edificio de la ANP", indicó a través de su cuenta de Twitter.



"También lo es arrendar en más de un millón instalaciones deportivas de una entidad de la comunidad que integras. Comprar un edificio que no se necesita en 1,5 millones de dólares es utilizar la herramienta en mala forma si ya se tiene uno y no se necesita", dijo el exlegislador y aseveró: "No me metas en tus barros".

Por otra parte, Bordaberry indicó que durante la sesión a la que Kechichian hizo referencia, la exministra y su equipo aseguraron que el Tribunal de Cuentas había levantado la observación que habían realizado. "Luego lo verifiqué, no la has levantado, nos informaron mal", dijo. "Faltaron a la verdad", agregó.

La conferencia de prensa de Kechichian tuvo lugar en el marco del proceso que se lleva adelante por parte de la Comisión Investigadora que tiene como fin analizar la gestión de Turismo desde 2010 hasta junio de este año.



Ayer lunes la exministra compareció para responder a las preguntas realizadas por los integrantes de la comisión. "No hay ninguna denuncia concreta", aseguró.