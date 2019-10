Bordaberry respalda a Gustavo Zubía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pedro Bordaberry mantuvo una reunión con el primer candidato al senado por la “Tercera Vía”, Gustavo Zubía, en la que el principal referente de Vamos Uruguay manifestó su total apoyo al “fiscal del pueblo” que encabeza la plancha a la Cámara Alta por la lista 9007.

Durante el encuentro, ambos dirigentes evaluaron la situación de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, debatiendo sobre otros temas de interés nacional que preocupan a ambos.

“En estos años en el Parlamento me ha tocado integrar comisiones investigadoras, me ha tocado presentar proyectos de ley contra la corrupción, me ha tocado estudiar proyectos de ley muy a fondo desde el punto de vista de su constitucionalidad. Y sobre todo, respecto a si le sirven a los ciudadanos. Estoy seguro de que si el doctor Gustavo Zubía llega al Parlamento Nacional va a seguir en ese camino”, sostuvo Pedro Bordaberry.

“Por eso le pido a los que lo puedan acompañar, que lo hagan”, afirmó el senador del Partido Colorado en un vídeo en el que aparece acompañado del ex fiscal y que éste compartió en su cuenta de Twitter.

“Con más fuerza que nunca, agradecido por el gran apoyo de @PedroBordaberry”, escribió ayer Gustavo Zubía en su cuenta de Twitter.