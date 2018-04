Bordaberry: "Están matando gente en la calle y el ministro va al Senado a hacer bromas"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue "un poco insensible cuando hizo el chiste ese de que se iba y no se iba", dijo el senador colorado Pedro Bordaberry, quien el miércoles fue el encargado de interpelarlo en el Senado.

En diálogo con el programa Así nos va de radio Carve, Bordaberry dijo esta mañana que "están matando gente en la calle y el ministro va al Senado a hacer bromas".



“A uno le queda la sensación de que el ministro no vino a contestar las cosas que se plantearon" y que es "consciente de que muchas de ellas no tenían respuesta", señaló el senador.

Y dijo que "en vez de venir a hablar del tema terminó diciendo las barbaridades que dijo".



"Me queda ese sabor de que nos están pidiendo que nos resignemos a soportar esto y que no va a cambiar", agregó.



Bordaberry sostuvo que "ojalá ese cambio que exhibió en el Parlamento lo exhiba en el combate a la delincuencia. (...) Cuando tiene que combatir la delincuencia no lo hace".

El senador dijo que “esto no terminó porque sigue el martes que viene. La oposición presentamos una moción de censura a Bonomi y se va a seguir discutiendo. Después, yo voy a estar hasta el 15 de febrero de 2020 y si hay motivos para interpelar a Bonomi o a quien sea voy a interpelar”.